中鋼股東會／黃建智續任董事長 全力推動二軸三轉策略

中鋼（2002）19日召開2025年股東常會，董事長黃建智主持，會中通過2024年度營業報告書、財務報告案，2024年度中鋼個體稅後淨利20億元，每股盈餘為0.13元，並決議配發特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.33元，會中亦順利完成第19屆董事改選，共選出11席董事，新任董事會推選經濟部法人代表黃建智續任第19屆董事會董事長職務。

今日股東會也通過公司章程修正案，明定提撥盈餘一定比率分派酬勞予基層員工條款，不僅符合《證券交易法》第14條第6項之修正規定，也與員工共享經營成果。

黃建智說明全球鋼市去年受到高通膨、高利率、地緣政治與中國大陸鋼品低價傾銷等衝擊影響，鋼鐵產業營運艱辛，中鋼憑藉全體同仁努力降本增利，掌握銷售接單快、生產品質良率穩、研發設計產品準的準則積極應對，全年合併稅前淨利約46億元，EBITDA margin(稅前息前折舊攤銷前獲利率)在亞洲先進鋼廠中排名第二，僅次於日本製鐵。此外，去年精緻鋼品的銷售占比11.1%，毛利占比75.2%，成為中鋼營運獲利的關鍵動能，也更有自信朝高值化精緻鋼廠發展。

針對股東所關注的關稅議題，黃建智分析今年2月美國宣布對所有美國進口鋼鋁產品均課徵25%關稅，另因俄烏停戰露出曙光帶動需求回升，推動國際鋼價走升，鋼市曾出現反轉契機，中鋼也掌握鋼市短暫復甦，接單狀況符合預期。黃建智進一步提到美國於4月宣布對各國徵收對等關稅後引發全球經貿波瀾，5月底再宣布鋼鋁產品關稅於今年6月4日起倍增至50%，為鋼市發展增添變數，所幸美國正陸續與各國完成貿易談判，經貿秩序可望趨於穩定，中鋼將步步為營，密切關注鋼市發展及審慎採取適當因應對策。

去年世界鋼鐵動態(WSD)發布世界級鋼廠競爭力評比，中鋼在35家全球先進鋼廠中脫穎而出，躍升至第九名，首度排名前十，並在高附加價值產品組合、技術創新能力及下游與非鋼鐵事業布局三個項目分數進步顯著，展現中鋼致力二軸三轉經營發展成果獲得肯定。面對短期關稅與匯率影響、中期地緣競爭態勢，以及長期碳定價、碳關稅及碳中和等三碳壓力，中鋼已審慎規劃最適產能方案，並全力推動二軸三轉策略，透過價值與價格的雙價提升、建置AI智慧鋼廠與發展綠色產業，朝成為世界一流的鋼鐵企業邁進。