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實體百貨經營挑戰高 大魯閣將處分新竹、台中商場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大魯閣新竹湳雅廣場。圖／本報資料照片
大魯閣新竹湳雅廣場。圖／本報資料照片

專注打擊練習場館等運動休閒項目以及商場經營的大魯閣公告，將處分台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場經營權利，未來將聚焦在將核心競爭的運動休閒項目輸出海外。

大魯閣公告指出，基於未來營運發展，同時考量海外市場發展及對海外子公司營運資金挹注，擬處分所持有之台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場經營權利，審計委員會及董事會授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署條件書。待雙方合作共識確認並完成買賣協議簽署後，將依規定辦理公告申報。

大魯閣表示，雖然新竹與台中商場經營穩定，但獲利表現平平，加上實體百貨經營上挑戰性高，大魯閣也不太可能展新店，因此近期有同業主動上門接洽，而在美國的海外布局有初步成果後，投資也需要資金，即考慮把資金回收，轉而投入差異化項目、核心競爭的運動休閒產業。

大魯閣表示，現在進入「認真談」的階段，因此依照規定必須要公告，但具體的洽談對象由於涉及保密，因此仍無法透露，但希望第三季就能敲定，最晚第四季完成，屆時也能有不錯的獲利挹注。

運動 大魯閣

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