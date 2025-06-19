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防駭客入侵 盛餘、調查局簽署國家資通安全聯防情資分享合作備忘錄

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
盛餘、調查局簽署國家資通安全聯防情資分享合作備忘錄。圖／盛餘提供
盛餘、調查局簽署國家資通安全聯防情資分享合作備忘錄。圖／盛餘提供

盛餘（2029）鋼鐵與法務部調查局19日簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，預防駭客入侵，維護國家整體資安安全。

盛餘總經理洪世強表示，今年3月30日盛餘遭遇駭客入侵，導致檔案遭竊取而有洩露風險，深刻體認到任何一個漏洞，都可能造成企業營運中斷，甚至危及客戶資料安全。

資安不再單單只是企業IT部門責任，更是公司整個組織的核心風險管理議題，網路安全的挑戰日益嚴峻，資訊防護工作已不僅是企業責任，更關乎國家整體資安的安全。

盛餘被駭客入侵的第一時間，迅速啟動應變機制，感謝高雄市調查處迅速介入、提供專業協助，協同盛餘展開調查，展現出公私協力、共同打擊網路犯罪的決心與效率。

洪世強指出，與法務部調查局高雄市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，不僅進一步加強公司資安防護工作，更是企業與政府攜手合作、共同防範資安威脅的具體行動。

調查局高雄市調查處長連震宗表示，台灣是遭受境外網路攻擊、全球資安攻防的一級戰區，與盛餘簽署合作備忘錄，建構資安聯防生態系與情資分享機制，以提升私部門防護能力，建立安全可信賴智慧國家目標。

盛餘期待透過簽署合作備忘錄，除可增強公司資安聯防能量外，當盛餘公司內部資訊單位發現異常情事，即可啟動與調查局聯防機制，藉以強化資安防禦措施，落實執行「強化資安體系遏止網路犯罪」政策目標。

盛餘、調查局簽署國家資通安全聯防情資分享合作備忘錄。圖／盛餘提供
盛餘、調查局簽署國家資通安全聯防情資分享合作備忘錄。圖／盛餘提供
盛餘、調查局簽署國家資通安全聯防情資分享合作備忘錄。圖／盛餘提供
盛餘、調查局簽署國家資通安全聯防情資分享合作備忘錄。圖／盛餘提供

資安 盛餘

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