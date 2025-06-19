宏全無菌飲料自貿廠上樑 打造全台最大飲料代工生產基地

飲料包材製造龍頭宏全（9939）19日在台中港自由貿易港區舉行無菌飲料自貿廠第三期廠上樑典禮，董事長鄭雅文宣布，第四期自動倉儲廠將在明年啟動，累計總投資金額上看80億元，打造全台最大的飲料代工生產基地。

宏全接單也傳來好消息，包括取得台灣菸酒公司10年米酒PET瓶，包括瓶身、瓶標及瓶蓋整組供應案，將自明年起供應；另外取得歐洲著名大廠的大陸廣東廠長期駐廠合約，年產能達6億支瓶胚。

宏全也與日本重要策略夥伴展開針對日本及東南亞飲料包材市場的技術合作開發，將有機會取得日系大型飲料品牌的包材訂單，為海外市場再添新的產品供應模式。

今天的上樑典禮，由董事長鄭雅文、總經理曹宏宇主持，佳美食品董事長游子軒、總經理葉秀仁、台中港務分公司副總經理陳中龍，以及承包廠商啟宇營造、聖暉工程等共同見證。

宏全斥資19.2億元興建無菌飲料自貿廠，所屬建築面積8,684坪，自去年10月動工以來，歷經8個月施工，已完成基礎打樁及鋼構作業。今天上樑後，預計今年第4季完工，明年第2季商業運轉。

宏全為滿足品牌客戶對瓶裝即飲飲料日益多元的需求，已規劃新廠建置第五條無菌飲料生產線及首條冷高壓製程(HPP)生產線，作為宏全在台灣最先進的飲料代工生產基地。

鄭雅文也宣布啟動第六條無菌飲料產線與第二條HPP產線的規劃，展現深耕台灣市場與實踐客戶承諾的決心，將為宏全在台灣的營運版圖注入更多成長動能。

宏全自2020年向台中港務分公司承租台中自由貿易港區1.21萬坪土地(自貿廠)，因應營運拓展需求，去年7月再申請增租土地擴增至1.82萬坪。

目前，宏全在自貿廠已完成第一期包材廠房、第二期冷鏈倉儲中心；加上第三期無菌飲料廠，累計已投資50億元；第四期預計建置智慧自動化倉儲設施。

宏全無菌飲料自貿廠涵蓋包材製造、無菌充填生產、冷鏈倉儲及自動倉儲等完整供應鏈，總投資額上看80億元，年營收貢獻約70億元。曹宏宇說，宏全自貿廠將成為集團在台最大的營運據點，也是全台最大的飲料代工生產基地。

除深耕台灣營運根基外，宏全也同步擴張海外產能，包括廣東清新廠、浙江常山廠、浙江滁州廠、印尼KII廠、印尼板底蘭廠、泰國宏信廠、越南VSIP 2A廠等，預計自2025年第2季起至2026年，將分階段進入商業量產。

宏全今年前五月營收穩健成長，短期成本攀升影響獲利；但隨著新廠新產能陸續開出，加上天候越來越熱，飲料市場進入傳統旺季，法人預期，宏全營運將逐季增溫，全年營收可望突破300億大關，再創新高，並有機會賺逾一個資本額。