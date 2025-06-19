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瓦城：第4季啟用全球研發中心 美國2門市試營運

中央社／ 台北19日電

連鎖餐飲集團瓦城今天表示，全球研發中心預計於第4季正式啟用，成為全球拓展的加速器，美國首兩間門市也會在第4季試營運，將進駐洛杉磯核心商圈。

連鎖餐飲集團瓦城今天召開股東會，通過2024年財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利8元，股票股利1元，現金配發率達88.79%。

展望2025年，瓦城表示，集團持續以「深耕台灣，布局全球」為核心策略，積極拓展市場版圖，聚焦雙位數店成長、多品牌布局、全球研發中心啟用、進軍美國市場及食安高標把關等5大核心策略。

瓦城2025年前5個累計營收新台幣25.8億元，年增3.34%，連5個月創下歷年同期新高。

瓦城指出，全球研發中心預計於第4季正式啟用，成為全球拓展的加速器。海外市場方面，美國首兩間門市目標於第4季試營運，進駐洛杉磯核心商圈，將助集團下半年營運表現續旺，加速邁向國際化。

美國 瓦城

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