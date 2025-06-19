樂迦再生再獲國際訂單 攜手日本CellFiber實現細胞量產

樂迦再生（6891）再獲CDMO訂單，19日宣布與日本再生醫療企業CellFiber簽署臨床藥品的CDMO合作協議，協助生產臨床等級產品，估計訂單總金額上看千萬元。

目前樂迦竹北廠已進入最後建置階段，先導工廠即可承接國際訂單，預計年底完工後，將具備GMP規格與全自動化生產能力，進一步推進其CDMO業務布局。

樂迦表示，本次雙方的CDMO合作案，是採用CellFiber製造技術的細胞治療開發公司進行臨床等級產品的製造，故CellFiber委託樂迦執行細胞治療之放大量產服務，打造出具可大量製造及自動化生產的CDMO製程。

樂迦指出，用「大規模」、「高效率」、「低成本」的細胞製造平台，解決目前亞洲細胞治療，倚賴少量人工生產，導致製造成本高昂，品質控管不易等問題。

樂迦再生技術長劉恆宇表示，過去再生醫療苦於無法大量且有效率地生產符合規格的細胞，以致普及不易，透過與CellFiber的合作，可望打破過去的瓶頸，降低製造成本讓再生醫療得以普及。

樂迦再生董事長邱俊榮則指出，全球再生醫療正邁向「工業化及自動化量產」的關鍵轉捩點，期許作為能從臨床試驗接軌到大規模商業化生產的公司。

展望未來，樂迦表示，竹北GMP智慧工廠落成在即，不但可承接少量多樣化量訂單，更可大規模收單生產，得以大力推展CDMO業務，打造為各地合作夥伴符合國際法規的細胞治療產品生產平台，使台灣成為全球細胞治療開發與製造的重要據點。