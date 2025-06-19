上市櫃和碩、微星爭插旗桃園 專家揭「3原因」龜山廠房成兵家必爭地

據信義全球資產公司統計，近三年上市櫃法人在桃園廠房、工業地等工業不動產交易量達到近600億元，穩居六都第一，足見法人對布局桃園的重視度。

信義全球資產公司總經理林三智分析，桃園市產業發展成熟、工業不動產供給相對穩定，且人口結構較年輕，為就業市場提供充足的勞動力，其中龜山工業區具區位及產業聚落優勢，近年更吸引法人頻繁進駐布局。

林三智指出，包括企業對千坪以上大坪數廠房需求明顯提升、企業設廠企業更傾向選擇規劃完善且可合法使用的工業區，以及企業加速資產活化腳步等，三大交易趨勢成為龜山工業區持續磁吸資金與企業聚集的推進動能。

林三智表示，企業布局能否抓準時機點，經常是企業發展的重要關鍵，雖然這次美中關稅貿易戰為市場投下不確定因素，但台灣產業實力雄厚，企業投資動能依然穩健，推升今年５月上市櫃法人工業地產交易量達到169億元，寫下近34個月以來單月次高紀錄。

林三智指出，數據顯示工業地產交易需求居高，具優質發展潛力的物件更是炙手可熱，建議有意布局的法人應把握布局時機，及早進場卡位，為企業長期營運與資產增值預先布局。