天宇搶攻節能商機 喜獲醫療機構節能改造工程

因應政府對淨零轉型的重視，天宇（8171）已正式成立「節能事業部」，全面推動企業轉型，邁向以創能、儲能、節能、智慧用電為核心的「全方位能源企業」，並已成功承攬北、中、南多件醫療機構節能改造工程，除有助於挹注業績外，也將藉此協助台灣節能減碳。

據悉，天宇節能事業部在今年第2季成果初現，承攬北、中、南多件醫療機構節能改造工程，並導入自研「AI冰水主機節能系統」，以智能化控制大幅提升能源使用效率，展現企業技術力與節能承諾，本季預估共減少碳排超過600公噸，並達成百萬度節電里程碑。

展望2025年下半年，天宇將持續擴展「深度節能」業務規模，積極參與政府節能獎勵機制，預計全年節能量可突破1,000萬度，同步推進自有AI節能技術升級，強化系統應用場景，擴及醫療、商辦、製造等多元產業領域。

天宇表示，未來將持續深化「節能事業部」技術核心，整合智慧能源管理方案，逐步建構橫跨「創能、儲能、節能、智慧用電」的完整能源解決能力，實現企業從傳統代工邁向綠色智慧能源科技轉型的願景。