漢翔攜手法商JPR 簽5年460萬歐元民機採購合約

漢翔今天宣布，與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下5年採購合約，總金額達460萬歐元（約台幣1.56億元），漢翔手握國際民機大廠多項訂單，此舉為漢翔提供可靠的原物料，確保價格穩定。

全球航太盛會巴黎航展進入第3天，漢翔今天發布新聞稿宣布，經營團隊18日與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下5年採購合約，總金額達460萬歐元，製造成品將供給波音（Boeing）B787、空巴（Airbus）A220、A320及龐巴迪（Bombardier）CL3500等大型專案。

簽約儀式由漢翔物料處長林欣志及JPR公司副總經理哈烏（Herve Raoult）代表，在漢翔副總經理莊秀美見證下完成簽署。

漢翔表示，已手握國際民機大廠多項訂單，此次長期合約（Long Term Agreement, LTA）正符合所需，能確保原物料價格穩定，且更精準預測供應及未來成本，強化漢翔的成本控管及專案執行效率，鞏固國際市場。

哈金森集團是法國超過百年歷史的橡膠大廠，旗下的JPR公司屬於高階航太領域，是漢翔長期深厚的合作夥伴，漢翔指出，在全球航空供應鏈快速重組的時代，雙方保持穩定的供需實屬可貴，繼2019年簽下長約，今天再次簽訂新約，為漢翔提供可靠的原物料。

世界3大航展中，以巴黎航展影響力最大、歷史悠久，超過2000家企業參與，每屆訂單成交量屢創新高，漢翔表示，此行既為行銷台灣，也為長遠訂單布局，盼能打造穩定供應體系，在瞬息萬變的局勢中站穩腳步。