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佳格工會抗議「薪資給付不完全」！佳格回應了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
佳格食品企業工會，19日在工廠外面抗議。工會網站截圖
佳格食品企業工會，19日在工廠外面抗議。工會網站截圖

佳格（1227）食品企業工會，19日在工廠外面大馬路上抗議，佳格每年1月及6月都會發兩筆獎金，佳格都沒有納入薪資，長期將影響到勞工的退休金額，「佳格大賺錢，薪資給付不完全」。

佳格食品集團回應，對於員工薪酬、獎金、勞健保等計算，皆符合法令規範，針對工會所提議題，集團已與工會進行多次會議討論，雙方也預定於20日進行下次協商會議，集團對工會提出的各項訴求，將抱持正面態度，傾聽員工心聲，並持續與工會進行協商，期許與工會能在彼此互信互利的基準下，儘速達成共識，達到公司、員工和利害關係人等多方皆贏的解決之道。

國內的佳格食品官網表示，「佳」意指「美好」、「良善」的事物。 「格」則代表了「品格」與「標準」。 公司命名為「佳格」的同時，也將英文名稱定為：「Standard Foods」，與中文相互呼應，意喻「佳格」將以高標準、高規格，生產品質優良且符合台灣人營養健康需求的產品。

佳格從 1986 年創立以來，用心打造四大品牌，至今已推出 600 多項的營養與健康產品，希望能提供台灣人多元的優質選擇，讓人們擁有更營養的食品及保健品，維護最佳的健康狀態。

從早餐開始，穀物專業起家的「桂格」，提供營養均衡的美味穀物與營養補充品，搭配「福樂」各式優質乳製品，開啟大家一天滿滿的活力。

佳格食品企業工會，19日在工廠外面大馬路上抗議放在社群上。黃淑惠截圖
佳格食品企業工會，19日在工廠外面大馬路上抗議放在社群上。黃淑惠截圖

退休金 薪資

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