必應股東會／握展演市場黃金熱絡期 奪BLACKPINK高雄場硬體統籌服務

必應創造（6625）19日召開股東會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利4元。必應創造指出，公司掌握了展演市場的黃金熱絡期，今年仍承辦多場大型演唱會，下半年場次持續增加，其中包括承接BLACKPINK演唱會「硬體統籌」服務，全年營運穩健可期。

必應創造2024年營收31.5億元，年增23%，稅後純益2.84億元，小幅年減3.5％，每股稅後純益（EPS）5.84元；今年5月營收5.9億元，年增41.04%，累計今年前五月營收13.8億元。

必應創造表示，掌握了展演市場的黃金熱絡期，身在產業第一線的必應創造，發揮專業職人經驗與純熟技能，整合軟硬體資源和經驗，與廠商夥伴們屢屢共創佳績，連續2年總營收刷新公司成立以來紀錄，今年4月起營運更持續穩健成長，5月營收創近12個月來單月新高。

必應創造表示，以「專業小黑人」形象，疫情過後2年來在展演產業中全體動員、發揮超高效能參與全世界大小展演活動。在承辦製作華語歌手大型巡演部分，包括李宗盛、周華健、陶喆、任賢齊、劉若英、五月天、JJ林俊傑、光良、許茹芸、Energy、周湯豪、告五人、薛之謙、李宇春、周深、毛不易等14組以上的歌手，演出版圖更跨及亞洲、北美、歐洲及澳洲等地區。

展望今年下半年，必應創造表示，除了原有華語歌手大型巡演場次持續增加，包括周華健9月及11月「少年的奇幻之旅3.0」巡迴演唱會在台北、高雄舉行；林俊傑在6月底、7月於北京鳥巢演出9場；五月天6月底、7月在台北大巨蛋舉辦8場演出後繼續前進北京鳥巢開唱12天，今年更參與孫燕姿、王力宏、李榮浩、王源等大型新巡演。

另，下半年包括了韓國女子天團BLACKPINK在高雄世運主場館、人氣男團NCT DREAM在台北大巨蛋以及頑童MJ116台北小巨蛋演唱會等演出，均由必應創造承接「硬體統籌」服務，不但硬體設備與國際接軌，技服專業更受國際青睞。

必應創造表示，近2年來世界各地包括歐美、日韓、泰國等優秀藝人團體來台巡演場次大幅增加，再加上大型新場地「台北大巨蛋」去年底的演出啟用，更為公司添營運動能。

除了持續深耕演唱會領域，必應創造指出，在各項商業演出及活動策劃製作上也積極拓展觸角。5月擔任「NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX 2025」的硬體統籌，緊接著下半年將陸續承接台北電影節、第60屆金鐘獎、第36屆傳藝金曲獎等頒獎典禮的硬體統籌，再加上第16屆金音創作獎的軟硬體承辦、職籃聯盟球賽及電視台棚內節目錄影執行等，讓必應創造業績在今年依然穩健前行。