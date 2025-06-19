興達海基虧損 中鋼：國產化像脫一層皮但風場有收益

中鋼董事長黃建智表示，中鋼投資風電事業，子公司興達海基虧損新台幣64億元，國產化過程就像「脫了一層皮」，但最後培養出自身人才技術以及本土供應鏈，同樣是轉投資的中能風場年發電量11億度，貢獻年營收將近70億元，獲利約7至8億元，投資難免有賺有虧，應該一起看才公平。

中鋼今天舉辦股東會，有股東關心離岸風電興達海基虧損，黃建智表示，中鋼在沒有人力的過程中，引進離岸風電產業；為了國產任務，中鋼雖脫了一層皮，但也培養出一批人才與技術，並培育供應鏈協力廠商，仍持續為台灣產業貢獻。

他也表示，因中鋼興達海基發展風電事業，得以與具風場開發工程技術及管理經驗豐富的丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作開發中能風場，中鋼持股約51%，每年發電量達11億度，貢獻營收70億元，獲利約7至8億元，持續帶來收益。

他說，中能風場為長達20年的投資，等於為中鋼帶來持續20年收益，與興達海基2個投資「加加減減」，「要一起來看才公平」。

現場也有股東詢問碳費問題，是否轉嫁客戶，黃建智說，中鋼已在今年5月向環境部提出自主減量計畫申請，若拿到最優惠費率，1年碳費估約2至4億元。

他指出，現在全球碳費處於低檔，中鋼將發展綠色低碳鋼材搶占商機，包括高階伺服器、電腦機殼等；至於是否轉嫁客戶，中鋼做法是與客戶共同創造價值，價格自然會提升，與單純轉嫁碳費是完全不同作法。