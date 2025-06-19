固定獎金不算工資？食品大廠股東大會 工會到場抗議

佳格食品公司今天在桃園市大園廠開股東大會，工會在廠區外要求正視加班、勞健保等費用計算問題，該還給員工的就不要再用司法程序拖延。工會行動獲桃市產業總工會、台灣食品加工業聯合會等多個工會聲援。

工會上午在大園廠說明事件原委後，佳格食品集團隨後也發出聲明稿，表示集團秉持以人為本的核心，關切員工福利與待遇的持續提升。對於員工薪酬、獎金、勞健保等計算，皆符合法令規範。

針對工會所提議題，佳格說明集團已與工會多次討論，雙方也預定明天（20日）進行下次協商會議，工會提出的各項訴求，集團抱持正面態度傾聽員工心聲，並持續與工會進行協商，期許與工會能在彼此互信互利的基準下，盡速達成共識，達到公司、員工和利害關係人等多方皆贏的解決之道。

市府勞動局表示，工會反映的春節、年中獎金並非公司臨時起意，而且與勞工工作無關，如果已經納入勞動契約，一般會認定屬於工資。工會反映公司薪資給付不全，涉及勞工加班費和退休金權益，雇主應妥善處理。

佳格食品企業工會指出，佳格幾十年來固定在農曆春節，以及6月各發一筆一個月工資的春節、年中獎金，招募和面試時，公司也都向員工保證會有這兩筆獎金，勞動契約也清楚載明。

工會表示，依據勞基法第2條有關工資認定，這兩筆獎金每年固定，也依勞工在職比率發放，等於同時具備經常與勞務對價，應被認定為工資，公司在計算加班費、勞保、勞退等項目時，就應依法把這兩筆獎金納入計算，但是幾十年來公司沒這樣做，工會質疑積欠員工加班費。

佳格工會強調，工會的立場很簡單，既然員工每年固定領取這兩筆獎金，就應該把這兩筆獎金納入工資計算，2023年開始，工會與公司協商時，包括過去積欠，以及未來計算加班費的問題時，公司好幾次都表示當下才知道工會的訴求，之前沒有搞清楚，下次會議再回覆，今年還擅自變更獎金發放時間，讓人質疑公司藉故拖延及規避法規責任。

佳格工會已對公司提訴訟，目前有66位會員委託工會透過訴訟追討加班費，5年內的加班費追討金額就超過600萬元，這幾十年來疑積欠全廠近200位現場基層員工的加班費金額，將更可觀。

佳格集團上午在大園廠開股東會，工會也派代表出席，向股東說明公司積欠加班費的爭議現況，希望股東支持員工依法受保障的權利，敦促公司還錢。工會強調，佳格這樣的大公司不是沒賺錢，不可能付不起加班費，勞工辛苦工作也本該拿到應得的報酬和尊重，公司早知有這樣的問題，先前也有訴訟判例，工會因此要求公司儘速返還員工加班費，不要再透過司法程序拖延時間侵害勞工權益。