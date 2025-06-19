大矽谷計劃首站 高科技廊道翻轉頭份、竹南房市

護國神山台積電（2330）寶山2奈米廠將於今年下半年量產，順勢將新竹科學園區的生活圈南向擴及至苗北地區（竹南、頭份）。再加上「桃竹苗大矽谷計畫」、「五楊高架延伸至頭份工程」建設計畫，以及苗栗縣政府已上網招標的「國道1號增設頭份第2交流道」規劃案等政策利多助攻下，都讓週邊各大品牌建商積極推案搶市。

根據房產業者統計，品牌建商包括：惠友、惠宇、新業、坤山等，近來莫不相繼插旗苗北推案，就是瞄準該區房價要比新竹市、和新竹縣的竹北市相對更為親民，吸引眾多首購族、及希望以相同總價換取更大房型的換屋族的青睞。

竹南、頭份所在的苗北地區，與新竹縣市、科學園區已形成共同生活圈，吸引大量工作及通勤需求。原有的頭份交流道交通早已不堪負荷，考量高公局將斥資1,314.15億元興建的「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫，將於2026年開工，規劃於2033年才完工通車。高公局表示，楊頭計畫完工通車後，中長程車流改走拓寬路段，預計可轉移中長程30%以上交通量，提升國道整體路網效率及城際運輸功能。

為回應頭份鄉親及大量往返新竹地區及科學園區通勤者於上下班尖峰時段龐大車流無法進入國道的訴求，苗栗縣政府規劃的「國道1號增設頭份第2交流道」案，已上網招標。

賴清德總統去年在國慶演說特別點名「桃竹苗大矽谷計畫」要建構完整的西部科技廊帶，力拚4年創造6兆產值、新增14萬就業人口。這也為交通便捷、生活機能完備、學區優良的苗北房市，注入一股強心針，助攻惠友、惠宇、新業、此區的建案銷售開出紅盤。