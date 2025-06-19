名軒股東會／下半年推三案 插旗台北苗栗高雄

麗寶集團旗下名軒開發（1442）19日舉辦股東會，去年合併營收88.02億，年增68%，每股純益7.17元，會中通過每股配發現金股利4.5元。

名軒開發表示，去年三案併收業績衝高，包括總銷達200億元的淡海造鎮案「名軒海樂地」、「台中新站」，以及位於桃園小檜溪「國王之森」，今年將分別在台北中正區、苗栗後龍及高雄鳳山區再推三案。

名軒開發表示，淡江大橋即將在2026年完工通車，淡海熱潮持續加溫，大力延續「名軒海樂地」買氣，穩定帶動公司業績上攻，今年下半年將會公開銷售台北及高雄「名軒亞灣城」地上權案，以及苗栗後龍「名軒心城市」。

繼2024年麗寶集團鵬程建設於內湖推出台北市唯一地上權案「麗寶鵬程豐潤」熱銷同時，今年名軒再推台北市杭州南路地上權案，規劃興建地上15樓、地下5層地上權住宅，15-20坪，一房一廳或兩房一廳格局。

近年來高雄對於地上權住宅的接受度越來越高，尤其在鳳山區已有多案完銷，名軒下半年也將推出2,700坪地上權住宅案「名軒亞灣城」。

名軒表示，名軒亞灣城鄰近五甲商圈，還有雙捷運，規劃地上14樓，地下2層，坪數27-37坪，總戶數近400戶，總銷預估50億元。

另外位在苗栗後龍的「名軒心城市」，名軒開發看好高鐵軌道經濟，還有串連竹南科及銅鑼科學園區的矽谷經濟，以2570坪基地，打造全齡式樂活公設，規劃地上15樓、地下3層，以小坪數為主，總戶數453戶，總銷預估60億元。

名軒開發表示，目前手中仍有不少精華地段土地，包括台北市汀州路、潮州街及愛國東路地上權，都屬生活機能成熟且交通條件良好地段，目前籌備中的新案有新竹香山段工業地、桃園小檜溪、高雄捷運O4聯開案等，可為未來十年再創業績高峰。