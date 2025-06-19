快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

名軒股東會／下半年推三案 插旗台北苗栗高雄

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
名軒開發股東會。圖／業者提供
名軒開發股東會。圖／業者提供

麗寶集團旗下名軒開發（1442）19日舉辦股東會，去年合併營收88.02億，年增68%，每股純益7.17元，會中通過每股配發現金股利4.5元。

名軒開發表示，去年三案併收業績衝高，包括總銷達200億元的淡海造鎮案「名軒海樂地」、「台中新站」，以及位於桃園小檜溪「國王之森」，今年將分別在台北中正區、苗栗後龍及高雄鳳山區再推三案。

名軒開發表示，淡江大橋即將在2026年完工通車，淡海熱潮持續加溫，大力延續「名軒海樂地」買氣，穩定帶動公司業績上攻，今年下半年將會公開銷售台北及高雄「名軒亞灣城」地上權案，以及苗栗後龍「名軒心城市」。

繼2024年麗寶集團鵬程建設於內湖推出台北市唯一地上權案「麗寶鵬程豐潤」熱銷同時，今年名軒再推台北市杭州南路地上權案，規劃興建地上15樓、地下5層地上權住宅，15-20坪，一房一廳或兩房一廳格局。

近年來高雄對於地上權住宅的接受度越來越高，尤其在鳳山區已有多案完銷，名軒下半年也將推出2,700坪地上權住宅案「名軒亞灣城」。

名軒表示，名軒亞灣城鄰近五甲商圈，還有雙捷運，規劃地上14樓，地下2層，坪數27-37坪，總戶數近400戶，總銷預估50億元。

另外位在苗栗後龍的「名軒心城市」，名軒開發看好高鐵軌道經濟，還有串連竹南科及銅鑼科學園區的矽谷經濟，以2570坪基地，打造全齡式樂活公設，規劃地上15樓、地下3層，以小坪數為主，總戶數453戶，總銷預估60億元。

名軒開發表示，目前手中仍有不少精華地段土地，包括台北市汀州路、潮州街及愛國東路地上權，都屬生活機能成熟且交通條件良好地段，目前籌備中的新案有新竹香山段工業地、桃園小檜溪、高雄捷運O4聯開案等，可為未來十年再創業績高峰。

捷運 地上權

延伸閱讀

高雄教甄遭疑有弊端！筆試高分、試教只給「20分」 教團：違反評審常態

苗栗後龍溪移工戲水溺死...10多年零溺斃破功 公所啟動暑期巡守

2026再戰高雄市長 柯志恩對手鎖定邱議瑩、賴瑞隆

影／苗栗男釣魚遇溪水暴漲受困沙洲 晚間9點多獲救上岸

相關新聞

固定獎金不算工資？食品大廠股東大會 工會到場抗議

佳格食品公司今天在桃園市大園廠開股東大會，工會在廠區外要求正視加班、勞健保等費用計算問題，該還給員工的就不要再用司法程序...

價格看跌！北市大樓、公寓、小宅季線、半年線趨勢下跌

台北市政府地政局今公布最近一期實價登錄交易件數，今年3月共521件，較2月增幅27.07%；交易總額187.49億元，較...

大矽谷計劃首站 高科技廊道翻轉頭份、竹南房市

護國神山台積電（2330）寶山2奈米廠將於今年下半年量產，順勢將新竹科學園區的生活圈南向擴及至苗北地區（竹南、頭份）。再...

北部預售屋市場持續急凍 5月指標案單周成交平均1.4組

房市持續低迷，買方動能下滑，住展雜誌5月追蹤北部指標建案每周平均來客數僅19.2組，成交數僅1.4組，跌破正常水位的賞屋...

AI智財協會呼籲 應加強人工智慧財產權保護與立法

近日立法院立委質詢時使用AI模擬人聲的疑似事件，引發了廣泛的討論和關注。中華民國⼈⼯智慧暨數位智慧財產權協會常務理事郭⽂...

南港新都公辦都更案簽約 蔣萬安：我都想搬來

南港產專區首件公辦都更案「南港新都」今天簽約，規劃打造一般住宅、社宅及商業辦公空間。台北市長蔣萬安表示，南港未來將是蛋黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。