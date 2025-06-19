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北部預售屋市場持續急凍 5月指標案單周成交平均1.4組

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
住展雜誌5月追蹤北部指標建案每周平均來客數僅19.2組，成交數僅1.4組。圖／住展雜誌提供
住展雜誌5月追蹤北部指標建案每周平均來客數僅19.2組，成交數僅1.4組。圖／住展雜誌提供

房市持續低迷，買方動能下滑，住展雜誌5月追蹤北部指標建案每周平均來客數僅19.2組，成交數僅1.4組，跌破正常水位的賞屋量約在20多組，成交則在2、3組的標準。住展雜誌指出，329檔期結束後市場供需同步急凍，5月預售案量腰斬，剩400多億元，看屋與成交雙雙下滑，購屋信心降溫，房市再度進入低氣壓。

代表北台灣新建案市場動向的「住展風向球」，5月燈號再度下探至代表衰退的黃藍燈，分數為39.8分，六大構成項目呈現「四降二平」。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，5月北台灣預售推案量僅400多億元，為兩年來新低，甚至桃園市僅4案案量逾20億元就已成亮點，北市與新北市多數新案總銷難破20億元，市場氣氛低迷。新成屋市場也同步萎縮，5月僅釋出150多戶，較上月減少4成，缺乏話題案支撐，顯見建商普遍採取保守策略。

陳炳辰說，由於案量不多、去化又慢，5月待售建案數達1302案，已回到2021年疫情高峰水準。其中桃園待售案數更超越新北，顯示當地供給壓力加劇，不論是大園、觀音等蛋白區，或中壢、龜山等熱區，皆面臨銷售難題。

陳炳辰表示，儘管市場傳出讓利聲音，實際上開價與成交價差距仍不到一成，整體價格尚未出現明顯回落。尤其台北市部分指標地段如北士科仍有高價案推進，然而實際買盤轉向南港、內湖、萬華等外圍地區，價量脫鉤態勢明顯。

展望後市，陳炳辰說，接下來房市將面臨暑期出遊、颱風與民俗月等干擾，加上美國川普政策不確定性與國內房市缺乏明確利多，恐難脫疲弱格局。北台灣如林口、新店、三重、中壢、龜山、甚至新竹東區等重點案場多選擇延後推案，避免正面交鋒市場冷風，今年房市在蛇年中蛇毒難找到解藥。

住展雜誌5月風向球。圖／住展雜誌提供
住展雜誌5月風向球。圖／住展雜誌提供

房市 建案

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