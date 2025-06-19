AI智財協會呼籲 應加強人工智慧財產權保護與立法

近日立法院立委質詢時使用AI模擬人聲的疑似事件，引發了廣泛的討論和關注。中華民國⼈⼯智慧暨數位智慧財產權協會常務理事郭⽂楷指出，「此事件不僅凸顯了人工智慧技術在現代社會中的影響力，也提醒我們必須正視其可能帶來的法律和倫理挑戰。在此，我們呼籲各界共同努力，推動人工智慧財產權的保護，以確保技術的正當使用和創新者的權益」。

郭⽂楷表示，人工智慧技術的迅速發展，為各行各業帶來了前所未有的機遇和挑戰。它不僅能夠創造價值，也可能被濫用來侵犯個人隱私、誹謗他人或損害公眾利益。因此，建立健全的法律框架以保護人工智慧的創新成果和使用規範，是刻不容緩的。

郭⽂楷說，人工智慧技術的應用已經開始對文化創作產生深遠影響。例如，日本著名動畫製作公司吉卜力工作室近期面臨的AI生成內容侵權問題，成為一個典型案例。前一陣子一些第三方利用AI技術模仿吉卜力作品的風格進行創作，甚至商業化，對吉卜力的知識產權和品牌形象造成了威脅。「這一案例警示我們，若缺乏完善的法律保護，創作者的心血可能被輕易剽竊，進一步打擊創新動力」。

中華民國⼈⼯智慧暨數位智慧財產權協會呼籲。首先，加強立法政府應加速推動相關法律的制定，明確人工智慧技術的使用規範及責任歸屬，並建立有效的監督機制。尤其針對AI生成內容的版權問題，制定具體規範以保護創作者權益；第二，保護創新者權益：應保障人工智慧技術開發者的知識產權，確保其創新成果不被非法侵占或濫用。

第三，提升公眾意識，加強公眾教育，普及人工智慧技術的基本知識及其法律、倫理影響，讓公眾能夠更好地理解和使用這些技術；第四，促進技術倫理：鼓勵企業和開發者在人工智慧技術的開發和應用中遵循倫理準則，確保技術的使用符合社會價值和道德標準；第五，國際合作：積極參與國際對話和合作，共同制定全球性的人工智慧技術使用規範和保護措施，促進技術的良性發展。