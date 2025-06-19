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南港新都公辦都更案簽約 蔣萬安：我都想搬來

中央社／ 台北19日電
「南港新都公辦都市更新案」簽約典禮19日在台北舉行，台北市長蔣萬安（中）出席見證，並向與會都更戶等握手恭喜。中央社
「南港新都公辦都市更新案」簽約典禮19日在台北舉行，台北市長蔣萬安（中）出席見證，並向與會都更戶等握手恭喜。中央社

南港產專區首件公辦都更案「南港新都」今天簽約，規劃打造一般住宅、社宅及商業辦公空間。台北市長蔣萬安表示，南港未來將是蛋黃區中的蛋黃區，連他都很想搬過來住。

「南港新都」為台北市南港區產業生活專業特定區首件公辦都市更新案，由宏匯公司經評選拿下最優申請人，在今天與台北市住宅及都市更新中心簽約。

蔣萬安致詞表示，此案是南港產專區第一個成功招商的公辦都更案，過程非常不容易，不僅開過40場說明會及協調會，還仰賴各方協調並整合近200戶居民的意願才能成功，非常高興今天能夠參與見證。

他說，「南港新都」象徵著南港印象從過去的工業區、黑鄉躍升成為潮流時尚之城，再加上另2件預計明年公開招商的公辦都更案，南港未來將會是台北蛋黃區中的蛋黃區，發展不可限量，連他都很想搬家過來，只是房價可能不是一般人可以負擔。

宏匯集團董事長許崑泰表示，非常榮幸能與市府攜手合作，共同打造「南港新都」這個宜居又友善的新地標，宏匯秉持著為故鄉努力、讓家園更美好的理念，將全力以赴，蓋出很好看、很好用且很公道的房子，讓住戶住100年、200年都不會壞。

台北市都市發展局都市更新處介紹，此案位於南港區東新里，鄰近南港車站商圈及南港經貿園區，基地面積將近1公頃，屬於台北市稀有的大面積更新單元，且商業、金融、娛樂等設施林立，具備成為南港新生活圈的潛力。

更新處指出，「南港新都」預計民國118年開工，宏匯粗估將投資新台幣70億元以上，興建2棟30層的鋼骨住宅大樓，及1棟鋼筋混凝土的3層社會住宅與辦公空間，創造2.3萬坪樓地板面積，打造一座生活與自然兼容的都市無界森林。

都更 都市更新

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