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裕日車股東會／總座鐘文川：推三大策略 瞄準市場需求

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕日車19日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，針對Nissan品牌及豪華品牌Infiniti精進品牌價值、產品競爭力。裕日車提供
裕日車19日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，針對Nissan品牌及豪華品牌Infiniti精進品牌價值、產品競爭力。裕日車提供

裕日車（2227）19日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，針對Nissan品牌推出全新改款的ALL NEW SENTRA，以及新世代電動休旅車ARIYA；在豪華品牌Infiniti方面，則導入豪華旗艦休旅車QX60，持續精進品牌價值、產品競爭力。總經理鐘文川未來將從產品、銷售、及財務三管齊下提升銷量。

嚴陳莉蓮表示，去年裕隆日產合併營收231億元、稅後純益近17億元，每股盈餘5.57元；兩岸汽車市場均受到環境挑戰下，裕日車仍致力於優化營運體制，以確保穩定的獲利。

在新產品導入方面，嚴陳莉蓮分析，裕日車已針對Nissan品牌推出全新改款的ALL NEW SENTRA，以及新世代電動休旅車ARIYA；在豪華品牌Infiniti方面，則導入豪華旗艦休旅車QX60，希望透過完善的產品布局，為顧客提供更好的用車體驗，展望未來，裕隆日產將持續精進品牌價值、產品競爭力及服務品質。

面對市場競爭及未來的營運方針，總經理鐘文川表示，將推出三大策略瞄準市場需求。

首先產品策略， 今年將以主力銷售車型推出多款特仕車款（如 KICKS、X-TRAIL、SENTRA） ，吸引消費者目光。 後續搭配日產汽車「Re:Nissan」計劃，加速新車型開發與導入，預期將產品開發周期縮短至30~37個月。

其次，銷售策略，透過異業合作擴大傳播廣度與深度，同時聚焦 NIM 駕馭科技與新能源車款深度試駕體驗，以提高消費者對 NISSAN 技術力的認識與信賴感。至於通路，深化據點的轄區經營，透過提供全價值鏈服務模式，增加與消費者的互動頻度，以擴大銷售機會。保有客經營深化，導入 NISSAN 會員管理，藉以提升保有車主再購意願與品牌忠誠度。

第三，財務策略，優化成本結構與降低費用，包含：降低車型成本，提高行銷費用效益，推廣數位化銷售等，優化組織運作，降低營運費用，以強化公司整體獲利。

裕日車19日舉行股東會，總經理鐘文川未來將從產品、銷售、及財務三管齊下提升銷量。裕日車提供
裕日車19日舉行股東會，總經理鐘文川未來將從產品、銷售、及財務三管齊下提升銷量。裕日車提供

消費 嚴陳莉蓮 休旅車

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