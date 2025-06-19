名軒去年每股賺7.17元、配息4.5元 今年將推北中南3案

麗寶集團旗下名軒開發今（19）日召開股東會，公司去年合併營收88.02億元，年增68.12%，每股純益7.17元，配發現金股利4.5元，創新高。

名軒去年營運成長，主要受惠三案入帳，包括新北淡水「名軒海樂地」、台中東區「台中新站」及桃園小檜溪「國王之森」，合計總銷約200億元。

針對今年布局，名軒表示，將在北市中正區、苗栗後龍與高雄鳳山區推出三大新案。其中位於北市杭州南路的地上權案，基地鄰近捷運信義線與板南線，規劃興建15層住宅，總銷約28億元。

高雄方面，名軒看好亞灣區科技投資帶動區域需求，下半年將推出鳳山「名軒亞灣城」地上權住宅案，基地面積2700坪，規劃近400戶，總銷上看50億元。另在苗栗後龍，名軒將推出「名軒心城市」案，基地2570坪，總戶數453戶，總銷預估60億元。

名軒指出，持續看好高鐵與科技廊帶動能，後龍案主打小宅產品，並訴求串聯竹南與銅鑼科學園區需求。

展望後市，名軒表示，手中仍握有多筆開發基地，包括北市汀州路、潮州街與愛國東路等地上權土地，另有新竹香山段工業用地案，總銷約125億元，桃園小檜溪案總銷14億元，以及高雄捷運O4站聯開案等，將陸續推進。