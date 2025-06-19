受政策影響 宏普4年未購地 游武龍：選對地點 剛需仍在

受第七波選擇性信用管制、土建融等政策影響，宏普建設董事長游武龍今日於股東會後受訪表示，宏普建設已連續四年未購新土地，雖然房市面臨管制與政經不確定性雙重夾擊，但不動產仍具剛性需求，只要選對地點、推好產品，買盤仍在。

宏普建設今召開股東會，承認去年營收24.49億元、年減24%，稅後純益2.04億元、年減11.6%，每股純益（EPS）0.61元，並通過配發0.5元現金股利。

游武龍指出，房地產本質是經濟循環的一部分，而去年9月19日央行第七波信用管制在上路前，房市確實處於高基期，打炒房後雖對市場帶來壓力，不過他說，公司一直在做體質調整，挑對產業聚落、生活便利、交通機能完善的地點推案，這樣的產品就不會隨景氣波動，能穩定成長。

游武龍表示，目前各地房市表現分歧，北中南受地段與產業條件差異影響甚鉅，宏普建設主力仍集中在雙北與桃園，台南則視產業布局而定，不貿然推案。

針對推案進度，游武龍說，除「宏普時尚苑」成屋，「宏普時代苑」、「宏普Garden Park」兩案也已完工交屋，總銷約100億元，將在今年入帳，另外桃園「青埔A19案」、新北「三重光復案」，目前正在進行成本試算，下半年視市場狀況擇期推出，兩案總銷估逾100億元。

游武龍表示，雖短期買地保守，不過，合建、都更計畫不會中斷，他說，政府應更加重視都更與危老重建，尤其是雙北地區，而這也是未來開發商的趨勢。