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夫妻情深！傳具俊曄每天到金寶山陪大S 金山看房

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
金山街景。取自google地圖
金山街景。取自google地圖

藝人大S病逝後，今年3月安葬新北市金山區「金寶山」，日前傳出丈夫具俊曄在金山區看建案，有意買房以便就近陪伴大S，不過，據了解，並未實際購屋。

大S今年春節和家人到日本旅遊時，因感染流感併發肺炎，在日猝逝，遺體在日本火化後，骨灰運回台灣。原本傳出家屬選擇樹葬，以不立墓碑、不記亡者姓名方式，讓大S長眠於大自然。

不過，具俊曄希望有一個隨時都能去探望大S的獨立空間，與大S家人討論過後，決定重新選擇埋葬地點，最後安葬於金寶山玫瑰園。

大S逝世後，傳出具俊曄連續多月，每天都從北市住處開車到金寶山探望大S。由於車程不短，日前傳出具俊曄到金山區建案「太川四季茗園」看屋，有意在當地買房以便就近陪伴大S。

太川四季茗園為地上7層的華廈社區，規劃2~3房，共計48戶，具山景、海景景觀，其中山景房部分，從陽台遠遠可看到金寶山，據了解，此一特色有些打動具俊曄，不過截至目前，具俊曄並沒有出手購買，也未簽約。

根據住展資料，太川四季茗園位於金山中山路，基地約698坪，距金山老街走路約9分鐘。實價登錄顯示，該案目前已揭露27戶，成交單價約在23~33萬元間，總價在則落在764萬~1,526萬元間。

住展雜誌發言人陳炳辰補充，金山地區建案在地客、外地雙北客比例各占一半，雙北客大多買作為第二屋、度假宅使用，區域也有溫泉宅，這類產品主力都是外地客。

金山 金寶 大S

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