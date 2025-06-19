晶華股東會／董座潘思亮：海內外飯店持續開幕 目標每年雙位數成長

晶華（2707）19日召開股東會，董事長潘思亮表示，晶華在海內外都將積極布局，包括大阪捷絲旅二館預計2027年開幕，麗晶品牌方面，洛杉磯、峇里島新據點已開幕，坎城Calton已轉為麗晶品牌，京都及沙烏地阿拉伯亦有新據點將開幕，由於公司可享麗晶一半的權利金收入，隨著新據點持續開出，今年權利金也較去年倍增，同時在客房、餐飲、晶品穩健下，全年可望雙位數成長。

潘思亮表示，國內方面，北投晶泉丰旅今年正式加入營運，表現超乎預期，未來國內新飯店計畫還包括林口的兩家飯店（捷絲旅、晶英會旅）預計2027年開幕，以及頭城的晶泉和墾丁的捷絲旅預計2026至2027年開幕，隨著據點持續擴增，公司目標是每年實現雙位數成長。

潘思亮表示，目前全球市場關注的焦點已轉向以色列與伊朗間的地緣政治衝突，不過相較其他地區，台灣受到的衝擊相對有限，主因在於高科技與AI產業持續成長，台灣正處於全球科技發展的風口浪尖，具有強勁的競爭力。

潘思亮指出，台北地區飯店以商務旅遊為主要客群，在科技產業帶動下，相關出差與會議需求穩定成長，因此整體營運表現維持平穩。不過，隨著暑假即將到來，國人長天期旅遊多轉向海外，國內旅遊需求則趨於短期、臨時型態，不過，旗下渡假飯店皆未受影響。

談到服務業缺工議題，潘思亮表示，臨時工取代正職已是全球大趨勢，在美國、日本等先進國家已行之有年，台灣也已在過去幾年持續採用。缺工是台灣各行各業的長期問題，其中勞力密集的旅宿業尤為嚴重，導致員工辭職率高、留任率低，進而影響服務品質，這也造成國內旅遊品質CP值下降與成本提升的惡性循環。

政府雖已多方嘗試解決缺工問題，但潘思亮呼籲，相關部門仍需更大量開放外籍基層勞工，這不僅能緩解缺工，更能讓台灣本地勞工的工作內容與收入獲得提升，打破服務業長期面臨的人才荒。