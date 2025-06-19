名軒股東會／淡水造鎮案有望延續買氣 下半年推出3大案

麗寶集團旗下名軒開發（1442）19日召開股東會，由董事長吳泓瑩主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利4.5元。名軒指出，受惠淡江大橋即將完工，淡海新市鎮案「名軒海樂地」有望延續買氣，另，下半年預計在台北中正區、苗栗後龍及高雄鳳山區推出三案。

名軒2024年營收88.02億，年增68.12%，稅後純益26.2億元，年增52.5%，每股稅後純益（EPS）7.17元。名軒指出，去年三案併收讓業績衝高，包括總銷達200億元的淡海造鎮案「名軒海樂地」、「台中新站」，以及位於桃園小檜溪「國王之森」。

名軒表示，淡江大橋即將在2026年完工通車，淡海熱潮持續加溫，大力延續「名軒海樂地」買氣，穩定帶動公司業績上攻，今年下半年將會公開銷售台北及高雄「名軒亞灣城」地上權案，以及苗栗後龍「名軒心城市」。

名軒表示，繼2024年麗寶集團鵬程建設於內湖推出台北市唯一地上權案「麗寶鵬程豐潤」熱銷同時，今年名軒加碼推出北市稀有黃金地段、位在台北市杭州南路地上權案。

該案鄰近台大醫院、中正紀念堂，更擁有市中心難得大片綠地，走路就到捷運信義線、板南線，附近更是中正國中、台北市立教育大學附設實驗小學、東門國小等明星學區，周邊亦有許多公家機關，堪稱台北市稀缺的優質區段，該案規劃興建地上15樓、地下5層的地上權住宅，坪數規劃為15-20坪，一房一廳或兩房一廳的格局，總銷約28億元。

另外，近年來高雄對於地上權住宅的接受度越來越高，尤其在鳳山區已有多案完銷，下半年將推出2,700坪地上權住宅案「名軒亞灣城」。名軒表示，目前全球AI大咖紛紛搶進的亞灣區，已包括輝達、亞馬遜、超微、IBM等超過百家知名企業，「名軒亞灣城」鄰近五甲商圈，還有雙捷運，該案規劃地上14樓，地下2層，坪數27-37坪，總戶數近400戶，總銷預估50億元。

而位在苗栗後龍的「名軒心城市」，名軒表示，不只看好高鐵軌道經濟，還有串連竹南科及銅鑼科學園區的矽谷經濟，以2,570坪基地，打造全齡式樂活公設，規劃地上15樓、地下3層，以小坪數為主，總戶數453戶，總銷預估60億元。