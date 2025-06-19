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堤維西第3季啟用美底特律廠 攻中國電動車電控照明系統

中央社／ 台南19日電

車燈大廠堤維西董事長吳國禎今天表示，美國底特律新廠預計第3季小批生產，2026年進入量產，創辦人吳俊佶透露，堤維西在中國大陸規劃生產電動車電控照明系統設計製造，切入當地OE內需市場。

堤維西上午在台南舉行股東會，會後董事吳俊佶和吳國禎父子一同接受媒體採訪。

談到美國底特律新廠布局，吳國禎說明，美國布局計畫早在川普首次任職美國總統期間已開始，持續5至6年規劃時間，底特律廠持續由當地原廠製造商（OE）評鑑，最快今年第3季開模逐步小批生產，規劃2026年進入量產階段，產能按照客戶需求彈性調配。

堤維西說明，底特律新廠投資規模約1500萬美元，對底特律廠有興趣的新客戶數量正持續增加中。

吳國禎指出，北美OE市場布局以底特律新廠為核心，目前未規劃在墨西哥或加拿大設廠。

吳國禎說明，堤維西布局美國OE件新廠，主要因應客戶在COVID-19疫情後短鏈供應趨勢、以及俄烏戰爭等地緣政治影響，在主要市場供貨，並縮短物流時間成本，增加在地供應能力。

展望售後維修市場（AM）動向，吳國禎表示，AM件營運穩定成長，主要是美國保險公司通路需求每年穩健成長，不會降低。

堤維西說明，目前AM件產能超過9成在台灣，泰國AM產能占比大約1成，中國大陸市場以OE產能為主。

吳俊佶透露，堤維西在中國大陸布局內需產業供應鏈，規劃生產電動車電控系統照明設計製造，切入當地OE內需市場，在中國規劃5間工廠生產，包括常州兩座廠、重慶、昆山等地，客戶鎖定當地合資車廠，未來也會在全球接單。

堤維西表示，集團也陸續規劃買回中國大陸合資關聯企業股權，預估最快第3季可逐步認列財報。

談到關稅和匯率變數，吳國禎表示，持續觀察後續變化，目前政策尚未確定，配合客戶需求彈性調整策略。展望今年營運，吳國禎表示，今年先以達成2024年目標為主。

在車用室內氛圍燈布局，吳國禎指出，訂單逐步增加，今年下半年開始交貨，目前看中國大陸、歐洲、美國客戶都有。

從產品和市場比重來看，堤維西說明，目前OE件占整體業績比重約20%至30%，其他大宗以AM件為主，美國市場業績占比約40%至50%，歐洲占比約25%至30%，其他地區包括中南美和中東等地。

美國 底特律

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