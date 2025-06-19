台灣虎航股東會／開拓新航點 帶給旅客多元旅行需求規劃方式

台灣虎航（6757）19日上午於桃園國際機場凱悅酒店舉行股東常會，延續2024年旅遊運輸的營運表現，2025年第1季再次繳出亮眼成績。

台灣虎航董事長黃世惠表示，今年以積極的股利政策實際回饋股東長期支持，延續2024年的好表現，今年第1季的營收與獲利成績維持高檔的表現，台灣虎航也持續開拓新航點，以帶給旅客多元的旅行需求規劃方式。

台灣虎航2025年第1季整體營收達46.29億、年增9%，營業利益達11.84億，稅後純益9.43億、年增9.5%，EPS達2.05元，三率（毛利率、營業淨利率、純益率）持續優於同業，獲利表現持續保持高標準。

黃世惠分析，2024年，對台灣虎航來說，是團隊齊心衝刺再創新高的一年，全年營收達164.23億，稅後盈餘達27.71億，每股盈餘達6.16元，營收與獲利雙創新高，獲利能力居國籍航空業之冠。

台灣虎航19日股東會亦完成新一屆董事改選，並經董事會推選由黃世惠女士續任董事長一職。展望今年旅遊需求續強，經營團隊下半年也將依市場變化審慎因應，並樂觀看待需求穩定成長。