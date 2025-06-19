「負二代」接棒突圍 AI加持讓木顆粒廠年省百萬電費

炎熱的6月天，南投環太生技的破碎廠內，機器聲轟隆作響。儘管現場粉塵飛揚，但工人們早已全副武裝熟練地操作著高效破碎機，將過去被丟棄的樹枝等廢棄物，轉化為珍貴的「綠金」，為循環經濟注入新動能。

「負壓系統的風會持續吸入，將懸浮粉塵導向過濾布管，有效避免落塵四處飄散。現在，往來廠區與辦公室甚至不需要換鞋了。」環太生技董事長特助邱信榮笑稱自己是「負二代」，這套集塵設備砸下新台幣近千萬元，這還不包括未來新廠擴建的投入。

化腐朽為神奇 農業廢材轉化再生燃料

在邱信榮眼中，父親邱森玉具備獨到的創業眼光。「他最厲害的地方，就是總能領先市場、洞察趨勢。」邱森玉從台北工專畢業不久，靠著祖父以農田抵押貸款的新台幣600萬元起家，創辦工廠並成功上市。

退休返鄉後，他看到果樹枝條、建築家具餘料等廢材的去化問題，不惜投入畢生積蓄，創立了恆源綠能科技與環太生技。

自2022年起，恆源綠能與環太生技開始規模化生產木質顆粒，年產約2.6萬公噸。邱信榮指出，木質顆粒燃燒後釋放的二氧化碳量，與樹木生長過程中從空氣中吸收的量相當。這代表企業若能將加熱鍋爐的燃料從煤轉換為木質顆粒，便能有效降低碳排放。因此，包括力鵬、力麗、正隆、永豐餘等紡織、造紙大廠，都對這項綠色燃料展現了高度興趣。

根據農業部統計，台灣每年約產生500萬公噸的生物性農業廢棄物。其中，富含木質素的農業剩餘資源可製成木質顆粒燃料，不僅能避免掩埋、火燒樹枝所造成的空氣品質惡化及溫室氣體排放，更具備碳中和效益與環境永續性等優點。

這看似微小的木質顆粒，製程卻一點也不輕鬆。從原料收集、研磨、乾燥到造粒，幾乎需要全天候運作。邱信榮指出，原料的含水率是影響木質顆粒質量和熱值的關鍵因素之一，考量到收來的原材料濕度不一，有時需先經過調節軟化處理，再送到造粒機進一步加工。

邱信榮拿起在運送帶上剛成型木顆粒讓記者觸摸，仍帶著微熱，「因為在造粒過程中需要擠壓跟升溫，才能讓木質素變形成型。」

然而，全自動化的製程背後，卻隱藏著龐大的電費壓力。邱信榮說，木材在擠壓成型時需要較高的壓力，單一台造粒機的馬達功率就高達90瓩，換言之，「1小時就耗費90度電。」雖然已將部分機台升級為250瓩，以縮短作業時間，「但總電量消耗仍然非常驚人。」

智慧管理 化危機為轉機的節能利器

2023年「氣候變遷因應法」正式上路，宣告台灣進入「排碳有價時代」，竹木材回收再利用瞬間成為新興熱點，市場上湧入大量競爭者。

邱信榮表示，這些競爭者不僅給予司機更高的費用來收購廢木材，甚至連木質顆粒的售價都低於市場行情，讓環太生技面臨前所未有的經營壓力。此時，世和智能股份有限公司總經理王啓龍提出了一套量身訂做的整合解決方案，成功將危機化為轉機。

王啓龍表示，恆源綠能與環太生技兩家公司一直都在推動節能減碳。由於與上市櫃公司有供應鏈合作關係，他們率先進行了碳盤查，發現每個月逾180萬元的電費「令人震驚」。恰逢經濟部商業發展署推動「商業服務業智慧減碳計畫」，促成了雙方的合作。

在王啓龍的輔導下，恆源綠能與環太生技在廠房及辦公室安裝了節能減碳環境控制系統，將冷氣、電燈、飲水機等設備納入自動排程管理：無人使用超過15分鐘的冷氣和電燈會自動關閉，也可以遠端遙控開關；下班後飲水機會自動斷電，並設定隔天早上6時再加熱，以確保同仁上班時有熱水可飲用。

其次，他們從木質顆粒的運輸貨車著手，導入了運輸監控管理系統。過去司機全憑經驗安排路線，但現在只需輸入啟程與目的地，人工智慧（AI）便能自動避開塞車路段，建議最省時、省油的運輸路線；系統還能根據實際距離和貨車使用的油種，精確計算碳排放量。

儲能削峰填谷 打造高效循環能源系統

這兩項計畫已逐步降低恆源綠能與環太生技的電力及油費負擔，但核心製程設備耗能龐大，讓邱信榮形容，肩上的壓力「比山還大」。為了協助父親撐起轉型重任，他不僅熟讀全球能源趨勢，下一步更瞄準熱電聯產（CHP）技術，期望將自產的木質顆粒燃料轉化為熱能，驅動蒸汽渦輪發電，再利用廢氣進一步產熱發電，逐步建立一個高效的循環能源系統。

展望未來，新建廠房也將同步導入更多能源效率系統，並優化核心製程的能耗結構。王啓龍指出，電價尖峰與離峰價差愈來愈大，「儲能設備正逐漸成為顯學。」廠區一角供新廠使用的儲能設備已就位，未來將透過將夜間低價電力儲存起來，在白天高峰時段釋放使用，實現「削峰填谷」的效果，每月預計可省下近50萬元電費。

南來北往奔波、為各地廠商設計節能解方的王啓龍強調，當碳具有價值時，能源效率是企業的生存關鍵；透過政府協助，導入智慧管理、AI調度、節能控電與儲能系統，不只是環太生技的低碳轉型計畫，更是台灣數十萬家中小企業邁向淨零排放的關鍵途徑。