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建商讓利消費者不買單 5月預售買氣大崩跌、每周僅成交2組

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

建商讓利打不動消費者，預售買氣大崩跌，住展雜誌19日發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，今年在3月、4月回升穩定綠燈後，5月燈號再次降為代表衰退的黃藍燈，分數是39.8分，其中，5月預售屋推案量較上月腰斬，僅400多億元，為近2年來新低，成交組數更僅有每周2~3組，跌破正常水位。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，329檔期甫結束，供給與需求表現即刻走衰，供給上，觀察各區5月預售案，桃園市有4案達20億元案量竟然已是亮點，北台灣餘案皆未超過20億元總銷，態勢唏噓。非主流的新成屋產品僅推出150多戶，比前月減少4成，無特別指標案，景況亦屬淒涼。

需求方面，5月的購屋量急轉直下，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數雙降，來客組數為19.2組，成交組數是1.4組，跌破正常水位的賞屋量約在20多組，成交則在2、3組的標準。

不少被認為亮點的個案，如新北市新店區、新店區的開案甜蜜期短暫，公開1~2周後買氣雪崩消散，看屋量從百組縮為數十組，售出量也由雙位數減為個位數，由熱轉涼的翻臉速度比翻書還快。

5月待售建案來到1,302案，回到2021年疫情警戒階段，難以順銷下，自然讓數據不好看，雖然增幅放緩，僅增約30案，較前幾月的增加量體減半，但推案量已然不大，依然吹不響完銷捷報號角，慘況不言可喻。

其中桃園市待售案數比全台住宅量體一哥新北市更多，且增加案量也多，不管是蛋白區的大園、觀音區，或是熱門區中壢、龜山區，光推案難結案的窘境增添賣壓。

開價與成交價空間還在一成以內，雖市場上不乏建商讓利消息，價位恐仍是在一定水位之上，難稱價格回落，陳炳辰指出，去年央行曾稱觀察半年的房價言猶在耳，價量背離如此乖張或也讓總裁始料未及。

其中，台北市的議價率稍高，黃金門牌依然推出豪宅案推升整體開價，買盤卻集中在南港區、萬華區、內湖區、文山區等外圍，形成兩造落差，之後在熱門的北士科重劃區題材再築起建商美夢，開價愈高，惟當前台北市新案價接受度上以100-120萬元為主，後況可能讓首都房市兩極化，擴增議價率。

陳炳辰分析，上半年轉眼告終，即將迎來家庭出遊的暑假，颱風季節登場，隨後則是民俗月到來，房市利空因素一波波，到了第4季則又是觀望來年的不確定時期，而且不斷有搖擺的川普政策干擾資金走向，台灣政策面亦看不到直接性的不動產層面利多，今年市場無力回天，如新北市林口區、新店區、三重區，以及桃園市中壢區、龜山區，和新竹市東區的知名大案都無意與景氣硬碰硬，房市蛇年中蛇毒，找不到解藥醫。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

預售屋 建商

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