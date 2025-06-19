晶華股東會／談御盟單方終止合約 潘思亮：外遇是他們的事 不會找小三

晶華（2707）19日召開股東會，市場關注，御盟決定提前與晶華解約，高雄晶英8月1日起將改掛萬豪招牌，對此，董事長潘思亮表示，對方單方面宣稱7月底要中止合作，但合約上並無此依據，若御盟於8月1日強行更換招牌，將涉及違約及商標權問題。潘思亮直言，不知道為何對方不能遵守合約、不尊重雙方的婚姻關係（指合約關係）。

潘思亮說，「過去十年，我們因為尊重、遵守跟高雄晶英的聯盟關係，婉拒了很多高雄非常好的案子，所以，對方違約，我們一定會去要求賠償。晶華還在婚姻的階段，不會去找小三，外遇是他們的事情」。

至於晶華會要求多少賠償？潘思亮說，「合約有明文規定提前解約金，賠償金額將遠高於合約規定，包含過去因這個案子損失的所有收入，金額為合約數倍。晶華與御盟的合約是到2032年才到期，提前解約對晶英品牌造成重大傷害，我們已發函律師信，同時發函給萬豪，希望對方按照提前解約程序，晶華立場清楚，必須符合合約要件才能談終止」。