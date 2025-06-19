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中鋼股東會／董座黃建智：全球鋼鐵供給過剩 精緻鋼廠才是正途

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼示意圖。聯合報系資料照
中鋼示意圖。聯合報系資料照

中鋼（2002）股東會，董座黃建智說，面對全球鋼鐵供給過剩，發展精緻鋼廠才是正途。

黃建智表示，世界每年生產鋼鐵約18億公噸，其中大陸占10億公噸，其最大應用需求來自房地產、建築等就占了用鋼的三、四成左右，但近年新能源汽車等的發展很快，有新的鋼鐵需要陸續釋出。

黃建智指出，目前雖然大陸鋼市處於低水平狀態，但相關經濟的措施開展，包括消費品以舊換新等，以及與美國貿易對抗下，大陸有許多財政動作因應，以帶動經濟向上發展。

對鋼鐵產業來說，最重要的是大陸每年有多少鋼鐵產品到外銷，根據統計去年就出口1億公噸，中鋼要對嚴峻的低價傾銷競爭。

黃建智指出，中鋼目前每年約賣30萬公噸鋼鐵到大陸，而且都是特別客戶的特別用途，因此價格與獲利都還不錯。要注意的是，隨著大陸製造業能力完備，全球目前各行業只要遇到大陸產品都倒成一片，要脫身就就是要提升精緻鋼品，這才是正途。

鋼鐵 股東會 中鋼

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