台塑企業「臺灣特色文化發展計畫」 藝術深耕大城小鎮

南亞塑膠公司（1303）19日表示，該公司於06月20日晚上19時，假桃園市龜山區樂善國小，邀請蘋果劇團演出「章魚怪盜與龍王法杖」戲碼，拓展豐富孩子們藝術視野，與大小朋友一同度過快樂的夜晚。

南亞表示，台塑企業總裁王文淵自2011年起推動「臺灣特色文化發展計畫」，與本土的歌仔戲、布袋戲及兒童劇團合作，藉由串連起劇團與偏鄉的橋樑，將各劇團精彩優質的表演推廣至各鄉鎮，讓各地鄉親都能就近在社區中觀賞到國家級的表演，除拓展豐富孩子們的藝術視野，也同步提升地方文化氣息，更達到滋養劇團、促進永續經營與發展傳承的目的，一舉數得。截至2024年底，已演出413場，超過40萬觀賞人次，累計贊助超過1.1億元，廣獲各地鄉親的認同與好評。

為鼓勵企業支持文化發展，政府已將「企業促進文化發展」項目明確列入ESG評鑑中，以讓臺灣文化產業擁有豐沛的創意與活力。台塑企業2024年由台塑（1301）、南亞、台化（1326）及台塑石化（6505）四大公司贊助，持續與明華園、如果兒童、蘋果及亦宛然四大劇團合作推動多場特色文化演出，今年共同推出18場精彩的演出，為文化傳承注入更多動力。

台塑企業秉持保護地球、永續發展，長期推動ESG循環經濟的經營理念，其中南亞塑膠公司自2007年開始即致力推動寶特瓶回收再生，建構綠色循環供應鏈，全力發展環保永續產品，旗下永續纖維品牌SAYA，則涵蓋所有環保再生產品線，從原料端做起，包括回收寶特瓶、廢棄邊角布料等，全力投入環保聚酯材質研究，於產業源頭做有效的回收，每年寶特瓶回收再利用約80億支，減少17萬噸碳排放量，可製成衣料服飾、拉鍊、鈕扣、行李箱、窗簾、床單、沙發及3C消費電子產品（如筆電機殼、鍵盤與滑鼠外殼等），更透過行動支持運動賽事與環保理念，已連續三年贊助台北101公益垂直馬拉松超過1.5萬件100%回收再製的環保賽衣，同時也贊助2025雙北世界壯年運動會100%廢棄寶特瓶製成的聚酯胚布，製作成3萬件選手紀念衣，凸顯環保與永續的理念。

近兩年內，南亞塑膠公司榮獲許多殊榮，其中包含環境部頒發2023~2024年「資源循環績優企業」金/銀質獎、經濟部頒發2024年「產業溫室氣體」績優廠商及「節能標竿獎」銀獎、二十一世紀基金會頒發「2024年淨零產業競爭力」最高卓越獎、新北市政府頒發「113年民間綠色採購企業」績優獎、桃園市政府頒發「113年綠色採購」績效卓越獎等獎項。另外，在全球公認環境資訊揭露的關鍵指標CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露專案）2023年評等結果中，台塑企業旗下有八家公司獲「A」評等，其中南亞塑膠公司在氣候變遷及水安評比更取得雙「A」評等。

南亞塑膠公司工三廠秉持台塑企業創辦人回饋社會之精神，定期號召廠區同仁、眷屬組成「環保志工服務隊」共同維護廠區周邊鄰里社區環境及道路清潔，工三廠企業工會及職工福利會自2009年8月以來每月召集志工募集款項、物品資助桃園市弱勢團體，也利用假日至教養院包水餃與院生共享、帶領團康活動與院生同樂並協助打掃家園，南亞塑膠公司由上到下全體動員熱心公益，實踐企業兩位創辦人「取之於社會、用之於社會」之理念。

本次活動特別邀請桃園市庭芳啟智教育院、啟智技藝訓練中心等弱勢團體院生一齊同樂觀賞。藉由蘋果劇團的演出，傳達大家正確且深遠的品德教育及共同保育海洋生態的理念。