晶華股東會／高雄晶英改名 董座潘思亮：不符合約精神 像小三介入婚姻

高雄晶英國際行館改名「然一酒店」，晶華（2707）董事長潘思亮說「不符合合約精神、像小三介入婚姻」。

隸屬御盟集團旗下的晶英國際行館於2017年開幕，最近傳出將改換經營權，加入萬豪酒店集團旗下的奢華系列品牌「The Luxury Collection」，並預計8月1日開幕。

潘思亮今天首度說明這個件，晶英跟晶華的關係必須要到2032年才會到期，御盟集團雖有提起要解約，但他們想要先終止合約再來談相關賠償，從法律上來看，他們並未依合約規定來談判，到目前為止，與高雄晶英國際行館的合約一直有效，必須要到2032年。

最近御盟集團又換了一組律師來跟晶華集團連絡，但晶華集團的立場非常清楚，必須符合合約精神。

潘思亮進一步指出，晶華已同步發文給萬豪集團，在晶華集團跟御盟集團未達成解約前，請他們不要介入，也不能對外發動更名的動作；如果8月1日真的強行摘牌，是完全不合法不符合合約精神、像小三介入婚姻。