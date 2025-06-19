預售市場出現「三不」 專家：今年無力回天

住展雜誌發布最新市調指出，預售房市出現「三不市況」，即不推案、不降價、不購屋，房市燈號在3月與4月回升穩定綠燈後，5月燈號再次降為代表衰退的黃藍燈。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，329檔期結束，供給與需求表現立即萎縮，推案量腰斬，5月預售案僅推出400多億元量體，為兩年來的新低，新成屋產品僅推出150多戶，比前月大減4成。

買氣方面，5月的購屋量急轉直下，指標建案每周平均來客組數、成交組數雙降，來客組數為19.2組，成交組數是1.4組，跌破正常水位的賞屋量約在20多組，成交則在2、3組的標準。

不少被認為亮點的個案，如新北市新店區新案，開案甜蜜期短暫，公開一兩周後買氣即快速退散，看屋量從百組縮為數十組，售出量也由雙位數減為個位數，由熱轉涼的翻臉速度比翻書還快。

不過，買氣雖差，整體議價率還在一成以內，雖然市場傳出建商讓利消息，但價位多仍在一定水位之上。