碳纖維塗裝首亮相 星宇購10架A350-1000廣體客機 2031年起交機

星宇航空昨與Airbus於巴黎國際航空展，正式簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單，預計於2031年起陸續交機，投入中長程航線服務，加上原先訂購的8架，未來A350-1000機隊總數將達18架。

星宇航空目前營運機隊共有28架，包含13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，首架A350-1000將於今年底正式交機。原本訂購的A350-1000共有8架，加上此次新增簽訂的10架，未來A350-1000機隊總數將達18架。

星宇航空於此次巴黎國際航空展除簽署A350-1000增購合約外，A350-1000專屬塗裝也於今天首度公開。A350-1000機身超過7成以先進材料打造，其中53%為碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等。

星宇航空以象徵先進材料的「碳纖維」為主題，打造全新尾翼塗裝，以曜石灰為底色，並以大地金點綴，象徵沉穩與創新交織，共構屬於星宇的天空；此外，機身部分也特別塗上數字1000，展現A350-1000的大器。

星宇航空執行長翟健華表示，此次增購A350-1000對星宇航空擴展航點、強化全球市場布局具有重要意義。A350-1000擁有優異的航程、燃油效率與乘客舒適度，隨著星宇航空國際航網持續拓展，A350-1000也將扮演推動成長、永續發展與營運的重要角色。

Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry說，A350-1000擁有先進的設計與出色的燃油效率，不僅可協助航空公司優化航網布局，並有效降低對環境的影響，星宇航空再度選擇增購A350-1000，充分展現該機型在長程航線市場上的優異性能與市場領導地位。

Airbus A350家族是目前全球最現代化且高效率的廣體客機，具備業界最長航程能力，可直飛約9700海浬（約1萬8000公里）。該機型搭載目前市場上效能最佳的新一代Rolls‑Royce Trent XWB發動機，不僅可提升25%的燃油效率，且能降低噪音，是最安靜的廣體客機之一。