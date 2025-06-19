中鋼股東會／董座黃建智：中能發電年貢獻8億元 可長期獲利

中鋼（2002）股東會，董事長黃建智表示，集團投資水下基礎並貫徹國產業化，乍看短期中鋼脫一層皮，表面上大家只看到虧損64億元，但事實上為國家培養了一批人才與技術，現在相關協力鋼廠都可以使用。

黃建智指出，中鋼因為興達海基與外資合作成立中能發電，目前中能每年可發電11億度，貢獻營收70餘億元，獲利可達7、8億元，中鋼持股占比51%，而且風場可存在20餘年，為中鋼帶來長期利益，要與興達海基的短期損失加加減減來看才公平。