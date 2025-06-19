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中鋼股東會／在全球鋼廠評比排第9 首入前十名

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼股東會，董事長黃建智說，在全球鋼廠評比中鋼排第9，首入前十名。記者林政鋒攝影
中鋼股東會，董事長黃建智說，在全球鋼廠評比中鋼排第9，首入前十名。記者林政鋒攝影

中鋼（2002）19日股東會，董事長黃建智表示，依世界鋼鐵動態（WSD）去年12月發布全球主要鋼廠競爭力評比，中鋼在35家先進鋼廠中排名第9，是自2002年WSD發布世界級鋼廠競爭力排名以來，首次進入前十名。

黃建智說，近年來在高附加價值產品組合、技術創新能力、以及下游與非鋼鐵事業布局三個項目分數進步最顯著，都與中鋼二軸三轉的經營發展策略高度相關，證明中鋼努力的方向正確。

此外去年中鋼也入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數及新興市場指數成分股，於「經濟與治理、環境、社會」三大面向評比皆獲得高度肯定，總評分數榮登全球鋼鐵業榜首，展現中鋼致力推動ESG的績效，更彰顯中鋼在面臨鋼鐵經營環境艱困的挑戰下，努力精進體質提升競爭力的同時，也能兼顧好ESG工作。

鋼鐵 股東會 中鋼

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