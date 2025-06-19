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信義房屋門市新風貌 內湖店與黑嘉嘉圍棋攜手辦講座

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
黑嘉嘉圍棋提供圍棋機器人讓社區孩童互動。（圖:信義房屋提供）
黑嘉嘉圍棋提供圍棋機器人讓社區孩童互動。（圖:信義房屋提供）

「沒有買賣房屋，也能走入房仲門市」這是信義房屋正在醞釀的門市新風貌，門市不僅是買賣房屋的服務據點，更是居民交流學習的平台。日前信義房屋內湖店與黑嘉嘉圍棋舉辦「棋妙無窮的世界」講座，邀請社區長者、家長、孩子三代共學，更有圍棋機器人對弈，現場歡笑不斷，大人小孩度過美好的下午。

信義房屋持續推動社區共好，以「好鄰居角色」深耕社區，舉辦系列主題講座，豐富住戶生活。此次與黑嘉嘉圍棋打造親子圍棋體驗，由有超過20年圍棋教學經驗的黑嘉嘉圍棋課程長林延儒教學，不僅社區孩子喜歡，更讓居民了解，圍棋不僅是競技，更能促進親子互動、長者心智活化。

信義房屋內湖店店長程紹幃表示，周邊住戶輪廓以50-60歲的中年人居多，也不乏60-70歲的爺爺奶奶，年輕的爸媽大多上班，平日較少看見，此次於假日舉辦活動，邀請家長帶孩子圍棋初體驗，而銀髮族接觸圍棋也能防失智、社交，一家三代都能獲得愉快的體驗。

「信義房屋變得很不一樣，辦很多優質活動，不僅只有房屋買賣」社區住戶說，活動開始前AI圍棋機器人就放在分店，每當放學時間，社區居民可以帶著孩子一起跟AI圍棋機器人玩，孩子也很期待跟爺爺、奶奶、爸爸、媽媽的親子時光。

程紹幃表示，信義房屋深耕社區服務多年，過去社區服務協助住戶辦理區權會、普渡等，大多辦在分店外，僅觸及特定民眾與社區，內湖店將門市空間打造為「想享時光」，撤去辦公桌，運用空間舉辦活動與社區居民共享，許多住戶表示，原來信義房屋有這麼棒的空間與主題活動，令人印象深刻。

透過幾次舉辦活動，信義房屋與住戶之間的關係與互動，也有了新變化。程紹幃表示，過去幾次都是內湖店舉辦活動，有興趣的社區住戶參加，而近期開始有社區居民主動詢問，是否可以借用內湖店空間舉行社區管委會，附近店家也開始詢問，是否可以合辦活動講座，「信義房屋分店轉身成為社區鄰里的另一個中心」。

信義房屋內湖店今年起舉辦許多講座，主題多元包括健康用藥、節能、稅務、居家服務、親子互動、長者住宅等，6月14日舉辦「漏水壁癌：從水痕到壁癌，掌握DIY修補時機」、6月28日「美好生活從整聊開始：掌握整理術，讓空間與心靈一起輕盈起來」講座，致力為住戶創造從居住到生活的美好體驗。

信義房屋內湖店與黑嘉嘉圍棋合作，邀請社區住戶同樂。（圖:信義房屋提供）
信義房屋內湖店與黑嘉嘉圍棋合作，邀請社區住戶同樂。（圖:信義房屋提供）

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