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捷運旁中山長春都更案釋出！住都中心公開招商47億元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中山長春公辦都更公開閱覽。國住都提供
中山長春公辦都更公開閱覽。國住都提供

台北市中山區將有重大都市更新計畫啟動。國家住都中心主導的「中山長春公辦都更案」19日辦理招商文件草案公開閱覽，正式對外徵求民間出資人參與，採「權利變換」方式實施，預估總投資金額約47億元，未來將打造約155戶社會住宅，活化市中心老舊國有資產，也為北市增添更多可負擔住宅供給。

該基地位於南京東路三段與建國北路二段交會處，地段精華，鄰近松江南京站與南京復興站，步行約350公尺可達。區域內商業氣息濃厚，緊鄰中山南西與東區兩大商圈，生活機能成熟，學區涵蓋長安國小、敦化國小、中山國中及大同高中職等，還有台北小巨蛋及多座公園，是兼具交通便利與居住品質的黃金地段。

國住都介紹，本案基地面積為5,805.91平方公尺，涵蓋47筆土地，分為A、B兩基地，土地使用分區為第三種住宅區，目前已有超過九成私地主同意參與，並且有64.78%的土地為國有，土地權屬簡單、整合度高，具備快速推動的條件，招商文件草案公開閱覽至7月2日截止。

住都中心表示，本案區域長期以來為國有老舊房舍及閒置空地，整合更新可望大幅提升土地使用效益，預計導入社會住宅實現社會融合政策，讓公辦都更不僅是造鎮工程，更是為城市注入包容與創新的機會，回應民眾對宜居生活的期待。

設計上將以「捷運＋老樹」為發想主軸，打造串聯開放空間的「城市綠廊」，強調步行體驗與綠意街景。招商評選重點放在建築設計、立面表現、空間機能與開放空間串聯規劃，邀請有創意、有遠見的團隊共襄盛舉，為台北核心區帶來具歸屬感的新型都市住宅。

中山長春公辦都更公開閱覽。國住都提供
中山長春公辦都更公開閱覽。國住都提供

都市更新 公辦都更

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