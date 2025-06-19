吳東進揪團買新光三越股權 這一招...牽動新金控

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

新光三越的日方股權，新光集團吳家兄弟合組新投資公司，斥資百億元吃下21.5%股權，這當中，卻獨漏老三吳東亮，對於未來台新金（2887）、新光金合併後的新金控經營權，恐難以避免紛擾，也使得在新金控持股不高的吳東亮，面臨壓力。

新成立的新昕資本公司，由吳家老大吳東進、老二吳東賢、老四吳東昇，姪子吳昕陽家族，以個人持股或公司名義，共組合資公司，獨缺老三吳東亮，可以看出在這場戰役中，吳東亮被排除在外，顯見兄弟間的紛爭仍未歇。

吳家兄弟對於新光三越的經營，都有極深的感情，尤其當初新光集團大家長吳火獅驟逝，吳東進一肩挑起，每每談到帶領新光三越與日方碰面，都歷歷在目，而簽約時，老三吳東亮也在場，兄弟間對新光三越的情感都不能割捨。

尤其對吳東進而言，新光三越與新光醫院，是新光金控前兩大法人股東，依照最新的持股統計，分別持股3.33%及3.22%，更讓吳東進放不下。


新光三越 吳東進 吳東亮

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