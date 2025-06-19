新光三越 IPO進程 可望加速

經濟日報／ 記者陳佩嘉侯思蘋／台北報導

日方出售新光三越半數股權，使新光吳家持股比重近八成，主導權正式回歸新光本家。外界推測，新光三越IPO的進程可望加速，吳家在新光體系的整體控制力與資產價值將獲得強化與提升。

外界好奇的是，日方為何願意賣股，且選新光本家？據可靠消息來源指出，新光三越日方大股東三越伊勢丹，去年底即透露想釋出新光三越股權，當然並沒有找原股東以外的買家，最主要原因，就是對吳火獅家族的信任。

據了解，日方釋出此訊號時，吳家兄弟就鴨子划水，積極向日方表達收購意願，而今年初，新光三越台中店發生氣爆事件，更讓日方希望能以最安定的方式，釋出股權。

當時，日方傾向由最大家族、現有團隊，接受21.5%股權，最後由新光集團老大吳東進、新光三越現任董事長吳東昇代表的新纖，以及新光三越現任總經理吳昕陽代表的家族，加上新紡，共組投資公司全數吃下，也可以看出日方希望由大股東、現有經營團隊接手的初衷。

新光三越早在2001年即已完成公開發行，但2009年因內部共識不足而撤回上市申請。多年來營收穩定成長、市占率居高，新光三越始終被視為台灣最具上市條件的零售業者之一。如今主導權明確集中於吳東進一方，市場預期，推動IPO的阻力已大幅降低。


股東 新光三越 吳東進

延伸閱讀

伊勢丹百億元釋股 吳家吃下新光三越主導權牽動金金併

新光三越大風吹！傳日伊勢丹集團釋出二成股權 吳東進陣營搶下主導權

吳東進出清4.6萬張新光金持股 市值逾6億元

新光三越年中慶點數超好用 免消費扣點先拿購物金

相關新聞

日資釋股 吳東進握新光三越主導權

百貨龍頭新光三越董監事下周改選，傳出新光三越日方大股東三越伊勢丹出售半數、百分之廿一點五股權，由泛新光派的新昕資本以每股...

新光三越股權異動劍指金控改選？吳家親友：想太多

新光三越百貨日本大股東三越伊勢丹出售半數股權，市場推測這次交易也劍指後年的台新新光金控改選，但吳家親友直呼「想太多」，並...

星宇航空董事會宣布斥資台幣1300億元 採購空巴10架A350-1000廣體飛機

星宇航空（2646）18日公布新一階段的新機採購計畫及引擎。將與空中巴士（Airbus）採購10架A350-1000廣體...

新光三越 IPO進程 可望加速

日方出售新光三越半數股權，使新光吳家持股比重近八成，主導權正式回歸新光本家。外界推測，新光三越IPO的進程可望加速，吳家...

吳東進揪團買新光三越股權 這一招...牽動新金控

新光三越的日方股權，新光集團吳家兄弟合組新投資公司，斥資百億元吃下21.5%股權，這當中，卻獨漏老三吳東亮，對於未來台新...

百協改選 黃晴雯接理事長

百貨零售企業協會（簡稱百協）昨（18）日舉行2025年第一次會員大會，同時完成理監事改選，並選任新任理事長，由遠百總經理...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。