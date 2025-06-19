新光三越 IPO進程 可望加速

日方出售新光三越半數股權，使新光吳家持股比重近八成，主導權正式回歸新光本家。外界推測，新光三越IPO的進程可望加速，吳家在新光體系的整體控制力與資產價值將獲得強化與提升。

外界好奇的是，日方為何願意賣股，且選新光本家？據可靠消息來源指出，新光三越日方大股東三越伊勢丹，去年底即透露想釋出新光三越股權，當然並沒有找原股東以外的買家，最主要原因，就是對吳火獅家族的信任。

據了解，日方釋出此訊號時，吳家兄弟就鴨子划水，積極向日方表達收購意願，而今年初，新光三越台中店發生氣爆事件，更讓日方希望能以最安定的方式，釋出股權。

當時，日方傾向由最大家族、現有團隊，接受21.5%股權，最後由新光集團老大吳東進、新光三越現任董事長吳東昇代表的新纖，以及新光三越現任總經理吳昕陽代表的家族，加上新紡，共組投資公司全數吃下，也可以看出日方希望由大股東、現有經營團隊接手的初衷。

新光三越早在2001年即已完成公開發行，但2009年因內部共識不足而撤回上市申請。多年來營收穩定成長、市占率居高，新光三越始終被視為台灣最具上市條件的零售業者之一。如今主導權明確集中於吳東進一方，市場預期，推動IPO的阻力已大幅降低。