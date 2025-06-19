吳東進揪團買新光三越股權 吃下日方股東二成股權

經濟日報／ 記者陳佩嘉侯思蘋嚴雅芳／台北報導
新光三越日方大股東、日本三越伊勢丹釋出21.5%股權，由新光集團吳家老大吳東進、老二吳東賢、老四吳東昇，以及姪子吳昕陽家族合組的投資公司新昕資本吃下。聯合報系資料照
新光三越日方大股東、日本三越伊勢丹釋出21.5%股權，由新光集團吳家老大吳東進、老二吳東賢、老四吳東昇，以及姪子吳昕陽家族合組的投資公司新昕資本吃下。聯合報系資料照

新光三越日方大股東、日本三越伊勢丹釋出21.5%股權，由新光集團吳家老大吳東進、老二吳東賢、老四吳東昇，以及姪子吳昕陽家族合組的投資公司新昕資本吃下，確定以接近淨值的每股40元，總值106億元，完成交易。

由於新光三越是新光金（2888）最大法人股東，未來新光金併入台新金後，新越三越將成為合併後新金控前三大股東，意即未來新光金創辦人吳東進，將因提高對新光三越的掌控權，在新金控發揮更大影響力，具備叫板未來新金控董事長、吳家老三吳東亮的聲量。

市場預期，新光三越6月27日股東會後，吳東昇將續任董事長，吳昕陽則留任總經理，雙方人馬各據其位，也為吳東進向吳東亮兩派之爭埋下伏筆，可能也將牽動新金控的後續走向。

消息人士透露，新光集團是以新纖及新紡兩家公司為主要股東，成立投資公司「新昕資本」，先由新纖在今年1月20日公告成立新公司，以不超過55億元進行投資，新紡4月8日公告，參與新昕增資，金額8億元。

依照最新公布的數據，新昕投資的額定資本額為50億元，實收資本額達25億元，其中新纖占43%、新紡占25%左右，據了解，其餘約32%股東為吳東進及吳昕陽家族的個人投資。該交易已在5月13日公告，並於5月底完成，昨（18）日才曝光。

據可靠消息人士指出，這宗交易案，除各股東的自有資金外，還透過銀行融資，而日本三越伊勢丹之所以選擇將股權賣給吳東進等大股東，主要就是希望經營能夠穩定，主要是過去新光三越的股權，有近八成是新光集團吳家掌握。

由於近期吳東進家族，包括吳東進、女兒吳欣儒、兒子吳昕東，陸續出脫新光金個人持股，合計釋出股權約5萬張，合計市值超過6億元，是否藉由賣出個人持股，轉為購買新光三越股權，以鞏固持股？消息人士認為，這是兩碼事，交易案早在今年初就開始進行，用的是自有資金及銀行融資，與個人出售新光金股權無關。


股東會 新光三越 吳東進

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