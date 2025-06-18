美時與越南 Duy Tan 製藥簽獨家授權協議 獲五項藥品權利

美時（1795）18日宣布，子公司 Lotus International Pte. Ltd.已與越南 Duy Tan Pharmaceutical Joint Stock Company簽署資產購買協議，將收購五項藥品在越南的商標、藥品上市許可及製造供應協議之相關權利。

根據協議條款，交易惟須符合相關交割條件，滿足後Lotus 將在協定完成時向 Duy Tan 支付不超過1,550萬美元總金額。交割預計於2025年第3季完成。

此次收購的產品組合包括Betahema、Folinato、Carmotop、Venosan 及 Espacox等項目，涵蓋血液學、心血管、腫瘤及抗發炎等多個治療領域。該組合於2024年在越南的銷售額約為800萬美元，並於2022至2024年間實現年均複合成長率達22%，顯示其在當地市場具備強勁的商業潛力。

美時總經理Petar Vazharov 表示：「此次收購是Lotus擴展東南亞市場規模的重要一步。我們很高興能將這些高品質且價格合理的藥品帶給更多患者。這些產品過去的強勁成長表現，進一步強化我們對其未來成功的信心。本次交易亦與我們透過策略性併購，加速在高成長新興市場擴張的整體策略高度一致。」