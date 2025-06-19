特斯拉新Model Y 交車爆量

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

Tesla昨（18）日台北南港服務體驗中心舉辦全新Model Y車主交付派對，宣告台灣市場即將正式展開交付。台灣特斯拉表示，全台首批交付將自6月20日展開，包含首發限量款Model Y在內，預計6月30前首批交付量將超過1,200 台。

此次活動現場展示全新家族車系與純電皮卡Cybertruck，第四代超級充電座及各類家用能源產品亦同步亮相。

台灣特斯拉表示，自全新Model Y公開以來，台灣市場反應超出預期，新車試駕與體驗店人流成長超過40%，第一波交車超過1,200台，目前仍有相當可觀的訂單持續在排隊等待交車，顯見市場對特斯拉Model Y的需求相當強勁。

台灣特斯拉總經理詹依宛表示，在2025年底前，特斯拉將在台灣完成超過120座超級充電站點的布建，屆時超充網絡將涵蓋超過全台70%的人口。此外，台灣首座V4超級充電站亦將於下半年正式啟用。


特斯拉 Model Y

延伸閱讀

車禍肇事致死，被害者都能拿到賠償嗎？從三峽及重慶南路2起高齡駕駛看差異

轟馬斯克讓特斯拉淪極右象徵「納粹車」 法國租戶提告求解約

才吵到分手的川普與馬斯克？紅色特斯拉不賣了！網：TACO又來

「女股神」伍德：若只能投資一檔股票 非特斯拉莫屬

相關新聞

日資釋股 吳東進握新光三越主導權

百貨龍頭新光三越董監事下周改選，傳出新光三越日方大股東三越伊勢丹出售半數、百分之廿一點五股權，由泛新光派的新昕資本以每股...

新光三越股權異動劍指金控改選？吳家親友：想太多

新光三越百貨日本大股東三越伊勢丹出售半數股權，市場推測這次交易也劍指後年的台新新光金控改選，但吳家親友直呼「想太多」，並...

星宇航空董事會宣布斥資台幣1300億元 採購空巴10架A350-1000廣體飛機

星宇航空（2646）18日公布新一階段的新機採購計畫及引擎。將與空中巴士（Airbus）採購10架A350-1000廣體...

新光三越 IPO進程 可望加速

日方出售新光三越半數股權，使新光吳家持股比重近八成，主導權正式回歸新光本家。外界推測，新光三越IPO的進程可望加速，吳家...

吳東進揪團買新光三越股權 這一招...牽動新金控

新光三越的日方股權，新光集團吳家兄弟合組新投資公司，斥資百億元吃下21.5%股權，這當中，卻獨漏老三吳東亮，對於未來台新...

百協改選 黃晴雯接理事長

百貨零售企業協會（簡稱百協）昨（18）日舉行2025年第一次會員大會，同時完成理監事改選，並選任新任理事長，由遠百總經理...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。