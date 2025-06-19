特斯拉新Model Y 交車爆量

Tesla昨（18）日台北南港服務體驗中心舉辦全新Model Y車主交付派對，宣告台灣市場即將正式展開交付。台灣特斯拉表示，全台首批交付將自6月20日展開，包含首發限量款Model Y在內，預計6月30前首批交付量將超過1,200 台。

此次活動現場展示全新家族車系與純電皮卡Cybertruck，第四代超級充電座及各類家用能源產品亦同步亮相。

台灣特斯拉表示，自全新Model Y公開以來，台灣市場反應超出預期，新車試駕與體驗店人流成長超過40%，第一波交車超過1,200台，目前仍有相當可觀的訂單持續在排隊等待交車，顯見市場對特斯拉Model Y的需求相當強勁。

台灣特斯拉總經理詹依宛表示，在2025年底前，特斯拉將在台灣完成超過120座超級充電站點的布建，屆時超充網絡將涵蓋超過全台70%的人口。此外，台灣首座V4超級充電站亦將於下半年正式啟用。