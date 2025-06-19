長榮航連十年獲五星級認證

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
長榮航空連十年獲SKYTRAX五星級航空殊榮。由長榮航空總經理孫嘉明（中）親自出席領獎。長榮航／提供
長榮航空連十年獲SKYTRAX五星級航空殊榮。由長榮航空總經理孫嘉明（中）親自出席領獎。長榮航／提供

長榮航空（2618）連續十年榮獲SKYTRAX五星級航空公司，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共11個獎項。

有「航空界奧斯卡」美譽的全球航空業權威調查機構SKYTRAX，6月17日於法國巴黎航空展舉行2025年「全球航空公司大獎(World Airline Awards)」頒獎典禮。長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎。

孫嘉明表示，長榮航空自2016年起連續十年獲得SKYTRAX五星級航空的榮耀，在這十年堅持追求卓越的道路上，長榮堅持每一次都要做到最好，能持續贏得這份榮耀實屬不易。

SKYTRAX「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，極具公信力，是經常搭機旅客的重要參考指標。

長榮航空持續優化機上軟硬體服務，今年推出波音787-9全新第四代豪華經濟艙，除了有業界最寬敞42英吋前後椅距外，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、15.6吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。

餐飲方面，長榮航空在機上餐食體驗注入新意，結合各國特色料理、精緻擺盤與創意搭配，並推出更多元化的創新菜單，滿足來自世界各地旅客的口味。此外，長榮航空從機艙內最微末的細節處留意，提供旅客乾淨舒適的客艙環境，多次榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」肯定，讓旅客一上機就彷彿像回到家般的輕鬆自在。

長榮航空領先國籍航空，率先推出全天候7x24小時中、英文客服的便利服務，為旅客提供更便捷的支援體驗。此外，長榮航空現行提供旅客30分鐘機上免費Wi-Fi服務，自7月起將服務升級，凡是長榮航空無限萬哩遊會員搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機，都可以享有全程免費的Wi-Fi服務，另外開放非會員在7至9月也可享有此服務，為旅途增添更多便利與樂趣。


餐飲 長榮航空 波音

延伸閱讀

國泰航空獲SKYTRAX肯定 榮獲全球最佳航空公司第三名

MLB／巨人攜長榮辦Hello Kitty日 4.2萬人進場人氣爆棚

長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網

長榮航加入IATA全球亂流感知平台 孫嘉明：飛航安全更有保障

相關新聞

日資釋股 吳東進握新光三越主導權

百貨龍頭新光三越董監事下周改選，傳出新光三越日方大股東三越伊勢丹出售半數、百分之廿一點五股權，由泛新光派的新昕資本以每股...

新光三越股權異動劍指金控改選？吳家親友：想太多

新光三越百貨日本大股東三越伊勢丹出售半數股權，市場推測這次交易也劍指後年的台新新光金控改選，但吳家親友直呼「想太多」，並...

星宇航空董事會宣布斥資台幣1300億元 採購空巴10架A350-1000廣體飛機

星宇航空（2646）18日公布新一階段的新機採購計畫及引擎。將與空中巴士（Airbus）採購10架A350-1000廣體...

新光三越 IPO進程 可望加速

日方出售新光三越半數股權，使新光吳家持股比重近八成，主導權正式回歸新光本家。外界推測，新光三越IPO的進程可望加速，吳家...

吳東進揪團買新光三越股權 這一招...牽動新金控

新光三越的日方股權，新光集團吳家兄弟合組新投資公司，斥資百億元吃下21.5%股權，這當中，卻獨漏老三吳東亮，對於未來台新...

百協改選 黃晴雯接理事長

百貨零售企業協會（簡稱百協）昨（18）日舉行2025年第一次會員大會，同時完成理監事改選，並選任新任理事長，由遠百總經理...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。