長榮航連十年獲五星級認證

長榮航空（2618）連續十年榮獲SKYTRAX五星級航空公司，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共11個獎項。

有「航空界奧斯卡」美譽的全球航空業權威調查機構SKYTRAX，6月17日於法國巴黎航空展舉行2025年「全球航空公司大獎(World Airline Awards)」頒獎典禮。長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎。

孫嘉明表示，長榮航空自2016年起連續十年獲得SKYTRAX五星級航空的榮耀，在這十年堅持追求卓越的道路上，長榮堅持每一次都要做到最好，能持續贏得這份榮耀實屬不易。

SKYTRAX「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，極具公信力，是經常搭機旅客的重要參考指標。

長榮航空持續優化機上軟硬體服務，今年推出波音787-9全新第四代豪華經濟艙，除了有業界最寬敞42英吋前後椅距外，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、15.6吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。

餐飲方面，長榮航空在機上餐食體驗注入新意，結合各國特色料理、精緻擺盤與創意搭配，並推出更多元化的創新菜單，滿足來自世界各地旅客的口味。此外，長榮航空從機艙內最微末的細節處留意，提供旅客乾淨舒適的客艙環境，多次榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」肯定，讓旅客一上機就彷彿像回到家般的輕鬆自在。

長榮航空領先國籍航空，率先推出全天候7x24小時中、英文客服的便利服務，為旅客提供更便捷的支援體驗。此外，長榮航空現行提供旅客30分鐘機上免費Wi-Fi服務，自7月起將服務升級，凡是長榮航空無限萬哩遊會員搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機，都可以享有全程免費的Wi-Fi服務，另外開放非會員在7至9月也可享有此服務，為旅途增添更多便利與樂趣。