造紙公會15家會員廠入列碳費徵收名單

台灣今年進入碳排有價時代（碳費於2025年試申報但不繳費），造紙公會轄下計有15家會員廠符合第一批被徵收碳費的業者，正緊鑼密鼓準備自主減量計畫申請。

造紙公會理事長黃鯤雄表示，造紙業希望納為高碳洩漏風險產業，會員廠待自主減量計劃通過審核，能獲得排放量調整係數值，減輕成本壓力。

隨著碳費制度上路，只要年排放量超過2.5萬公噸，就將被納入課徵範圍，這也意味著即使具備高度循環利用效率，造紙業者仍須面對來自碳成本的實質壓力，進一步加劇未來在國內外市場的競爭挑戰。

根據造紙公會統計，符合第一批碳費徵收資格的15家造紙廠，上市造紙業者因產量高，皆在其中，包括正隆（1904）后里廠、大園廠、竹北廠、新竹廠、榮成二林廠、華紙久堂廠、花蓮廠、台東廠、永豐餘工紙新屋廠、永豐餘消費品清水廠、楊梅廠、廣源台中廠、錦美、日皓、合眾等。最終將以2025年排放量超過2.5萬公噸者確認符合碳費繳交資格。