造紙公會：市場外冷內溫

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

造紙公會昨（18）日公布2024年報，受全球經濟放緩，台灣造紙總生產量389.5萬公噸，跌破維持七年的400萬公噸門檻，年減4.7%，寫近九年最低紀錄。

今年因川普關稅政策增添全球經貿不確定性，連帶影響造紙表現，前四月造紙產量累計118.7萬公噸，比去年同期下滑9.3%。除了家庭用紙年增4.3%之外，其餘文化用紙、紙箱用紙、白紙板都受外銷拖累下滑。

造紙公會理事長黃鯤雄指出，造紙市場外冷內溫，隨著美國和各國關稅談判漸趨明朗，供應鏈新局在望，要密切觀察市場變化；同時，在淨零排放驅動，也要把握智能化、低碳化關鍵轉型。另一方面，碳費開始計算徵收，造紙業者會面對更嚴峻的內外銷競爭考驗，呼籲應該加速、全面規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），為製造業強化公平合理的發展環境。

造紙公會昨日舉行會員大會，造紙業反映新冠疫情之後的經濟局勢表現平淡。去年紙張生產量74.5萬公噸，生產量年減3.2%；紙板年產量為315萬公噸，較前一年度減少5.1%。銷售表現內溫外冷，總銷售量388.9萬公噸，比前年減少3.7%；內銷量252萬公噸，增加2.8%，外銷主要受到最大出口地中國大陸持續增產，但經濟內捲的影響，外銷量136.8萬公噸，減少13.7%。

今年4月川普揮出關稅大刀造成全球經貿股匯動盪，連帶衝擊造紙市場，據公會統計，除家庭用紙比去年同期成長4.3%，其餘文化用紙、紙箱用紙、白紙板都受外銷之累牽制產量。業者只能期待，隨美國和各國關稅談判陸續傳出正面消息，後市需求能逐季回溫。

隨碳費徵收即將上路，造紙公會也呼籲政府接下來應該加速規劃台版CBAM，以水泥鋼鐵試申報先行，也擴散引導第一批碳費徵收對象的產業全面討論準備。

公會強調，國外紙品得以零關稅進口，2024年比例高達37.1%，進口紙品不只壓迫本地業者內銷空間，也提高國內倚賴進口的風險，在前景不明朗、碳費墊高生產成本、和零進口關稅等等各種條件下，公會呼籲台版CBAM能儘速設計落實，在國家淨零發展目標下，兼顧產業生存發展。


關稅 外銷

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