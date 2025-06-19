台塑新智能全固態鋰電池2027年導入商業化量產

台塑新智能總經理劉慧啟昨（18）日表示，該公司與明志科大合作發展「全固態鋰電池」，目標2027年起正式導入商業化量產，為了儘早實現商業化目標，台塑新智能與明志科大初步將在今年下半年建置兩條先導生產線，一方面進行前期放量製程的發展，另方面展開小型電動車等產品應用開發。

劉慧啟表示，目前國際上投入固態電池技術發展的國家主要有日本、台灣及中國大陸，台灣主要是輝能科技及台塑新智能兩家公司最積極投入研發，台塑新智能更是唯一發展「全固態」電池的公司。

他表示，全球所有投入固態電池發展的企業，在相關產品的商業化時程同步預估在2027至2032年之間，主因各家公司從技術發展、試量產、產品驗證至放量生產，都需要四至六年時間。

台塑新智能目前所訂的「全固態鋰電池」商業化目標也是在2027年，在這之前，公司與明志科大預計今年下半年將先建置兩條先導生產線，一方面進行前期放量製程的發展，另一方面展開小型電動車、無人機及電動載具等產品的應用開發。

劉慧啟說，若成本能取代液態電池成本，以固態電池安全特質來看，屆時將有機會搶攻千億美元市場商機。