台塑新智能進擊全固態電池 搶攻全球千億美元商機

台塑新智能昨（18）日宣布，與明志科大綠能電池研究中心合作發展的「全固態鋰電池」試量產產線正式運轉啟用。公司推動次世代電池技術邁向實質突破，未來有機會取代液態電池，搶攻全球千億美元市場商機。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全固態電池具備「高能量密度、高續航力、高安全性」三大優勢，由於不含液態電解液，擁有更優異的熱穩定性，大幅降低電池熱失控、自燃起火、爆炸等風險。同時，其固態電解質膜取代傳統鋰離子電池中的電解液及隔離膜，能夠簡化電池封裝設計與冷卻系統，因此有效減輕電池重量、體積。

此次建置完成的試量產產線，完整涵蓋關鍵材料與元件合成製備、電池堆疊與模組化製程，並結合精準檢測、品管機制，確保產品與製程穩定性，同時導入自主專利技術提升電池性能與循環壽命，加速推動全固態電池實用化，奠基未來新能源體系之核心技術能力。

王瑞瑜指出，儘管全固態電池距離大規模商用仍有技術門檻尚待突破，但台塑新智能透過試量產線之建構與運行，驗證關鍵材料合成與製程技術可行性，有助未來建立放大量產上的核心能力與經驗。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，全固態電池核心技術挑戰之一來自電極與固態電解質間的固-固界面阻抗，影響電池功率及循環壽命，而台塑新智能與明志科大綠能中心已獲得19項台、中、美、日發明專利，技術布局橫跨「負極材料、固態電解質膜、複合正極材料」三大元件合成與改質技術，在專利設計之Interlayer層與創新膜電極結構技術結合下，成功降低界面阻抗，為實現高性能全固態電池提供具體解方。