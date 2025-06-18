埔里市心「經典維多麗亞」公開 主打低公設搶市受矚目

以好山好水聞名的南投埔里，隨著國道六號帶來的便捷交通，加上房價親民，區域房市穩定升溫。深耕埔里多年的鴻隼機構，繼魚池「北歐湖境」之後，在埔里蛋黃區最新推案「經典維多麗亞」18日公開，主攻低公設搶市，受到市場矚目。

市調指出，南投房市熱區以南投市、埔里鎮、草屯鎮三區最受注目，近期大案齊發，包含草屯鎭「昌祐敦和」平均成交單價來到32.04萬元，南投市新案「廣宣-空間大師」因小坪數華廈規劃，單價更衝破4字頭大關。埔里「三銳富城」成交價也來到35萬元。

在埔里深耕多年的鴻隼機構新案「經典維多麗亞」今天正式公開，包含電梯別墅區與2至3房大樓區，主攻27.4%低公設比，讓房價回歸室內坪數。據了解，此案潛銷期就吸引40餘組在地的軍公教人員賞屋。

「經典維多麗亞」由鴻隼機構旗下經典建設投資規劃興建，基地位於埔里市心區，可由北環路與後側計畫道路兩側出入，規劃有8戶雙車位電梯別墅、1戶雙車位電梯別墅透店，以及47戶2至3房雙衛浴大樓住家，滿足不同購屋需求。

鴻隼機構由董事長李紅玉與執行長陳明賢領軍，他們20多年前來到埔里，受到好山好水與穩定宜人的天氣吸引，在此定居，早期以礦泉水事業起家，之後轉投入建設事業，站穩腳步後陸續將經營觸角延伸到其他產業。

目前，集團六大部門包括建設部(經典建設、鴻譽建設)、物管部、旅館部(經典大飯店范特奇堡)、文創部、公益部，以及規劃中的長照部門，除此之外，也關照本地精緻農業的發展。

陳明賢表示，在埔里20餘年來，深感低薪環境與高齡化問題造成人才流失，他認為一個企業有責任照護地方產業的發展，因此除了建設之外，決打造獨具風格和創新服務的旅宿業，吸引觀光客到訪。

集團還與榮總合作定期在飯店一樓舉辦長者健檢、關懷長者身體健康狀況，與在地文創業者合作開發商品；物管則結合建設部門，達到即時售服的目標；未來還有養生村的規劃，增加就業機會以吸引青年返鄉，讓就業市場更加多元與活絡。

陳明賢指出，埔里好山好水，受惠國道六號銜接台中以及舒適完整生活圈，近年不斷吸引建商插旗。然而房市最終仍需回歸剛性需求，因此積極布局，在日月潭一帶推出「北歐湖境」休閒宅，規劃透天與2至3房大樓，結合包租代管，市場反應熱烈。

集團打鐵趁熱，選定埔里北環路與中山路核心地段，規劃推出歐式古典指標宅「經典維多麗亞」。

此案基地正對埔里國中小9年免接送，鄰近藝文中心、綜合球場與未來的「全民樂活運動館」；更緊鄰「綜合行政園區」，集結人文、運動、休閒、行政優越地利。

經過考量後，新案公設以實用性為基準，將房價回歸室內坪數。更不惜成本，以國際建築標準引進「同層排水」工法，降低噪音、便於維修，並推出「十大貼心保固」，打造從預售到交屋的全方位服務鏈，細膩標準令人安心。

陳明賢表示，以前建案都是公設越多越好，但現在房價越來越高，管理費也是一個很大的數字，降低公設比是一個目標，利用周邊生活機能撐起，消費者開始思考買得起還要養得起。