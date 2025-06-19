經營密碼／數位 + 體驗 + 多通路 壯大服務業

經濟日報／ 王建彬（財團法人商業發展研究院院長）

2025年《天下雜誌》2,000大企業調查揭示，台灣商業服務業正迎來新一波成長動能。從零售、物流到健康科技與電商平台，多家企業在後疫情時代展現強勁的營收與獲利成長動力。本文彙整11家企業的成功經驗，解析其關鍵成長策略。

Q Burger藉由數位轉型與智慧化取餐流程，成功將品牌打造成便利、快速的早餐連鎖體系。至2025年，全台店數突破370家，海外布局八個國家，成長率為16.5%。其成功來自善用數位轉型洞察數據、數位賦能價值鏈創新與建構雇主品牌。

饗賓餐旅展現強大的品牌矩陣操作能力，以高端餐飲品牌滿足中高端市場需求，成長率為23%。其在疫後推動體驗升級與餐飲分眾化，搭配AI客服、數位訂位平台、垂直水平整合（食材、餐飲IT平台、餐飲體驗市集、食品、策略合資事業）提升營收與服務品質。

八方雲集及旗下梁社漢排骨，展現多品牌擴張的綜效。全球總店數1,370家，並成功進軍美國市場，擴大海外營收占比，成長率為9.3%。自動化工廠與點餐系統，強化供應鏈整合與營運效率，為成功關鍵。

揚秦國際（麥味登）強化公司治理、ESG與數位轉型及APP會員經營，突破1,036間店規模，營收年增17%。除傳統早餐外，積極跨足炸雞、火鍋與輕食品牌，形成品牌聯合經營，並拓展東南亞市場，展現多元化與國際化雙軌成長格局。

健身工廠強化運動健檢、教練課程滲透率及與全聯等通路異業合作，擴展新據點至75家，成長率為19%。結合會員制度與營養諮詢，建立全方位健康管理平台，是其吸引年輕與熟齡族群的成功因素。

統一超商與全家便利商店持續鞏固零售通路龍頭地位。統一透過OPEN POINT會員經濟與uniopen生活平台整合，搭配星巴克、康是美等轉投資體系，達成全通路整合；全家則憑藉鮮食差異化策略、優化數位服務、強化會員生態圈，開啟全家餐飲版圖，啟動成長動能。成長率分別為6.6%、5.5%。

新竹物流則以醫藥物流與電商物流雙輪驅動，並結合自動化分貨、智慧揀貨等系統，提升物流效率。其推出的電商H+平台，進一步強化與新創電商、跨境物流的整合能力，成長率為7.4%。

盛弘醫藥整合4,000家診所與藥局，形成高效藥品採購與流通體系。同時積極布局高齡健康與AI智慧醫療管理平台，打通「預防、診斷、照護、藥品」全流程，為其營收與EPS雙成長注入動能，成長率為11.7%。

雄獅旅遊成長超過30%。推出主題化、小團化、深度化等客製旅程，啟動三箭（鐵道、郵輪、永續）計劃，藉由線上旅展與自有平台推動數位轉型，進一步開發運動旅遊、永續旅行等新產品，成功打開高值化市場。

91APP專注於D2C（Direct to Consumer）品牌經營與OMO整合（線上線下融合），協助零售品牌自建商城、App與會員系統。透過AI文案生成、精準廣告投放與平台操作簡化，讓中小品牌能迅速擴大流量與成交轉換率，成長率為16%。

2025年展現三大成長策略：一是擴大數位與會員經濟基礎；二是產品與服務創新，強化體驗價值；三是全球與多通路布局，提升營運韌性與規模效益。這些策略不僅帶動企業營收提升，更為台灣服務業產業升級提供具體範式。


餐飲 營收 全家便利商店

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